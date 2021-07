Giorgia Meloni, foto con Cristante e Spinazzola/ Ma pubblica selfie solo con Spina…

Strani incroci a Forte dei Marmi. Lì Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola hanno deciso di trascorrere le vacanze dopo la vittoria agli Europei 2020 con la Nazionale Italiana. Lì hanno incontrato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che non ha resistito alla tentazione di farsi un selfie con i due azzurri. Cristante e Spinazzola nel video che è diventato subito virale sono ripresi ad un ristorante mentre cantano al tavolo. Le immagini poi mostrano l’arrivo di Giorgia Meloni, che si avvicina e si fa scattare una foto in compagnia dei due calciatori. Poi però sul suo profilo Instagram compare solo quella in compagnia del terzino. «Riconoscete questo grande campione italiano? Buona domenica a tutti voi», la didascalia scelta da Giorgia Meloni.

Renzi "Rcs-Blackstone, perché Consob non è intervenuta?"/ "Non un caso se La7-Fatto…"

Dopo l’infortunio all’Europeo gli aveva dedicato un post: «Leonardo Spinazzola è stato indubbiamente uno dei migliori giocatori di questo europeo. In campo ha dato tutto per la nostra Nazionale, fino a rimediare il brutto infortunio di ieri sera. Commoventi le sue lacrime a fine partita. Purtroppo da una parte della tifoseria belga sono arrivati fischi e il lancio di una bottiglietta durante la sua uscita in barella: gesti che mai vorremmo vedere attorno a un campo di calcio. Soprattutto quando ci si riempie la bocca di parole come rispetto e solidarietà. Coraggio campione, ti aspettiamo più forte di prima!».

Matteo Renzi/ "Green pass, sintonia tra Meloni e Landini". Poi stronca la Dadone

GIORGIA MELONI E I POST DI SUPPORTO PER SPINAZZOLA

Evidentemente Giorgia Meloni è una fan di Leonardo Spinazzola, a cui ha dedicato diversi post sui social. Come quello relativo al viaggio a Londra del terzino che, nonostante l’infortunio, ha voluto seguire la Nazionale nel Regno Unito per far sentire tutto il suo sostegno. «Leonardo Spinazzola ha voluto seguire a tutti i costi i suoi compagni di squadra a Londra, nonostante l’infortunio. A questa finale non poteva e non voleva rinunciare, anche se non potrà scendere in campo. Un’immagine bellissima che testimonia quanto siano uniti i nostri Azzurri. Grandissimo Leo», ha commentato in tale occasione la leader di Fratelli d’Italia. E chissà se pesa anche il fatto che sia tifosa della Roma e che Leonardo Spinazzola è un calciatore giallorosso… Scherzi a parte, siamo certi che la Meloni dopo aver ripetutamente sostenuto Spinazzola, avrebbe chiesto una foto anche se il cartellino del giocatore fosse stato di proprietà della Lazio!

Fabiana Dadone "minaccia" Draghi/ "Giustizia? Valutare dimissioni ministri M5s"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)





© RIPRODUZIONE RISERVATA