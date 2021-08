Giorgia Meloni/ “Governo adotta misure irragionevoli che devastano l’economia”

«Mi pare che vinca sempre la linea Speranza ed era inevitabile fosse così. Questo continua ad essere un Parlamento con la maggioranza in mano a quelli che erano presenti nel precedente governo»: così Giorgia Meloni ai microfoni di Stasera Italia news. Tra green pass e campagna vaccinale, la leader di Fratelli d’Italia non ha risparmiato critiche all’esecutivo…

Giorgia Meloni ha stroncato quanto sancito dal governo sul certificato verde: «Gli italiani hanno aspettato i vaccini come se fossero la soluzione di tutti i problemi, sono stati pronti e seri. C’è stata molta confusione, ma i dati sulla vaccinazione sono ottimi. Io non sono d’accordo sul fatto che si continuino a portare avanti delle misure assolutamente irragionevoli ai fini del contenimento della pandemia e che creano devastazione all’economia senza produrre nulla di buono».

GIORGIA MELONI TRA GREEN PASS E CENTRODESTRA

Giorgia Meloni ha poi rincarato la dose contro la maggioranza guidata da Mario Draghi: «Si stanno facendo delle misure che avranno un’efficacia limitata sul contagio e che rischiano di allontanare la gente dalla disponibilità, portando a un obbligo vaccinale senza che il governo se ne assuma la responsabilità». La leader di FdI è stata inoltre protagonista a Milano per sostenere la candidatura di Luca Bernardo e ha invocato nuovamente un Centrodestra forte e compatto, chiedendo segnali concreti e chiari. Certo non sono mancate stilettate: «L’ipotesi che si possa andare subito al voto è una delle cose che potrebbe convincermi a sostenerlo. Nel caso, l’ipotesi delle urne sarebbe realistica – ha spiegato Giorgia Meloni – E infatti non mi pare che siano in molti a lavorare per portare Draghi al Quirinale», riporta il Corriere.

