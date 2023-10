Giorgia Meloni ha lasciato Andrea Giambruno/ Annuncio social: “La mia relazione finisce qui”

Giorgia Meloni ha lasciato il suo storico compagno Andrea Giambruno e la ha comunicato via social attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale, per capirci, quella con la spunta blu. Il presidente del consiglio ha pubblicato un bello scatto con lei, il suo compagno e la figlia, attraverso cui ha fatto sapere in via ufficiale che la sua relazione con il giornalista di Rete 4 si è chiusa: «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto» ha scritto la premier anche su Twitter, cosa che quindi esclude l’hackeraggio dei profili social della leader di Fratelli d’Italia. Meloni aggiunge e conclude: «Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

Non vengono chiariti i motivi di questa clamorosa rottura ma non è difficile associare le parole di Giorgia Meloni su Giambruno a quanto scoperto negli scorsi giorni dal programma di Canale 5, Striscia La Notizia, un fuorionda attraverso cui lo stesso giornalista si era rivolto alla collega Viviana Guglielmi, durante la trasmissione Diario del giorno, dicendole: “Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana”, e ancora, “Poi guarda la bellezza di questo blu estoril” riferendosi al vestito della collega, che replica è “blu Cina”, ma Giambruno non ci sta: “No si chiama Blu estoril, Blu Cina è una roba…a me sta sul c… la Cina. Si chiama Blu estoril, una donna acculturata come te. Blu Cina no, non ti si addice: tu sei superiore”.

GIORGIA MELONI HA LASCIATO ANDREA GIAMBRUNO, I FUORIONDA DI STRISCIA LA NOTIZIA

Il giornalista ha anche accarezzato i capelli della collega “Mi è dispiaciuto vederti un po’ così ieri”, per poi aggiungere “Sei una donna di un’intelligenza…ma perché non ti ho conosciuto prima? È incredibile”. Il programma di Canale 5 ha poi mandato in onda anche un altro fuorionda in cui si sente Giambruno rivolgersi ad una collega dicendo: “Posso toccarmi il pa..mentre ti parlo?” e lei risponde “Lo hai già fatto”.

Poi le chiede: “Tu sei fidanzata?”, e la risposta: “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea”. E ancora: “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. E ancora: “Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…”. Parole che evidentemente hanno mandato su tutte le furie Giorgia Meloni.

