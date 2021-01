Giorgia Meloni in stampelle, video: cos’è successo/ E scherza: “No a governo zoppo”

Giorgia Meloni in stampelle al Quirinale. La leader di Fratelli d’Italia ha spiazzato tutti al termine della riunione del centrodestra, da cui è uscita per dirigersi al Colle dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per le consultazioni. «È la rappresentazione perfetta di come nasce un Conte-ter. Un governo zoppo», ha scherzato la Meloni, senza però entrare subito nel merito delle sue condizioni di salute e su cosa sia successo. L’esponente del centrodestra ha parlato di un «piccolo incidente atletico», senza però approfondire la questione. Ma non le è mancata l’ironia: «Ormai la crisi la rappresentiamo invece di raccontarla», ha scherzato infatti la leader di Fratelli d’Italia.

Non è la prima volta, comunque, che Giorgia Meloni deve fare ricorso alle stampelle. Nei mesi scorsi si era mostrata in stampelle in una foto pubblicata sui social. «Pare che per qualche giorno sarò rallentata», scrisse nel giugno dell’anno scorso come didascalia ad un post su Instagram. Non è chiaro al momento neppure quale sia la gamba “infortunata”.

GIORGIA MELONI IN STAMPELLE “STRAPPO AL POLPACCIO”

Poi però Giorgia Meloni ha svelato il mistero relativo al suo infortunio. La leader di Fratelli d’Italia ha rivelato di essere vittima di uno strappo ad un polpaccio e che l’incidente si è verificato mentre provava a fare attività fisica. «No ad un governo zoppo, non sarò la quarta gamba e non ci azzopperanno», ha continuato a scherzare con i cronisti. «Non sono la persona giusta per essere considerata la quarta gamba di un governo zoppo», ha proseguito. Incalzata però sul suo infortunio, Giorgia Meloni ha spiegato: «È uno strappo al polpaccio. Stavo cercando di fare dello sport, ma sono troppo vecchia ormai». Uscita, non senza difficoltà, dal vertice del centrodestra al Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera, la leader di Fratelli d’Italia si è poi recata alle consultazioni di governo al Quirinale. Lì il centrodestra è salito compatto, anche se Giorgia Meloni ha seguito un percorso differente all’inizio, infatti è entrata da un accesso diverso proprio a causa del suo piccolo infortunio al polpaccio.





