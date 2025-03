L’idea che l’Italia debba scegliere tra Europa e Usa è “infantile” e “superficiale” per Giorgia Meloni, che intende fare di tutto per difendere gli interessi del Paese, senza però dover arrivare a prendere posizione tra gli alleati. Dalle dichiarazioni rese dalla premier al Financial Times si evince che l’obiettivo è superare le gravi tensioni nei rapporti transatlantici, soprattutto sulla questione dei dazi, mentre per quanto riguarda le mosse del presidente americano Donald Trump, il suggerimento ai leader europei è di andare oltre le reazioni “un po’ troppo politiche“.

Di sicuro, Meloni non percepisce il tycoon come un rivale, anzi intende continuare a portare rispetto per il “primo alleato” dell’Italia. Nell’intervista Meloni ha confermato di sentirsi sicuramente più vicina a Trump che ad altri leader, d’altra parte è consapevole che ognuno debba difendere i propri interessi nazionali.

Ma il programma protezionistico lanciato dal presidente americano per Meloni è in linea con la strategia dell’amministrazione Biden e il suo Inflation Reduction Act, quindi il protezionismo non è un’invenzione di Trump. Per quanto riguarda, invece, l’approccio duro sulla difesa europea da parte del tycoon, per la premier deve essere uno “stimolo” per l’Europa affinché si assuma la responsabilità della sua sicurezza.

GIORGIA MELONI: “ITALIA PONTE TRA UE E USA”

Per quanto riguarda la politica interna, Meloni è soddisfatta della stabilità politica raggiunta in Italia dopo la sua vittoria alle ultime elezioni politiche. Inoltre, la sua politica a livello fiscale ha contribuito a rassicurare i mercati finanziari in merito al pesante debito italiano. Tutto ciò ha contribuito a migliorare l’immagine del nostro Paese e della sua figura, non a caso è ritenuta il possibile ‘collante’ con Trump, mentre i detrattori ritengono che ora si trovi in una posizione politica molto difficile. Una visione non condivisa dalla premier, per la quale sono importanti i rapporti con gli americani.

Giorgia Meloni non vuole fratture con gli Usa, anzi è pronta a fare la sua parte per avvicinarli all’Europa: “Se c’è qualcosa che anche l’Italia può fare per evitare il confronto con l’Europa e per costruire ponti, lo farò, ed è nell’interesse degli europei“. La presidente del Consiglio si è detta pure d’accordo col vicepresidente Usa JD Vance riguardo la deriva europea, confermando ciò che dice da tempo, cioè che “l’Europa si è un po’ persa“. A tal proposito, ha segnalato anche che le critiche rivolte da Trump all’Europa non sono indirizzate ai cittadini, ma alla classe dirigente e a quell’idea di dover imporre la propria ideologia alle persone, anziché dar loro risposte concrete.

DALLA RISPOSTA AI DAZI USA ALLA GUERRA IN UCRAINA

Giorgia Meloni si aspetta compostezza dall’Unione europea per quanto riguarda il delicato tema dei dazi, perché la sensazione è che l’Europa si limiti a replicare in maniera istintiva, invece bisognerebbe mantenere la calma e riflettere. Ad esempio, bisognerebbe lavorare su alcuni singoli prodotti per trovare una soluzione comune soddisfacente per tutti, il problema per l’Europa è che il suo processo decisionale è lento, mentre in Usa c’è la possibilità di firmare ordini esecutivi quando si prende una decisione.

Per quanto riguarda, invece, la guerra in Ucraina, Giorgia Meloni ha espresso fiducia per gli sforzi di Trump, pur ritenendo che servano forti garanzie per fare in modo che la Russia non torni all’attacco in futuro. Invece, è scettica riguardo la proposta di Francia e Regno Unito di una “forza di rassicurazione” europea in Ucraina, perché potrebbe essere interpretata come una provocazione da Putin, mentre l’estensione dell’articolo 5 del Trattato della NATO potrebbe essere una soluzione più semplice ed efficace. Quindi, l’invito è alla prudenza e a non avanzare proposte che possano essere interpretate come ulteriori minacce.

LE ALTRE MINACCE

Pur ritenendo che la Russia possa rappresentare una minaccia per l‘Europa, Meloni è apparsa ambigua sulle contromosse, perché ha dichiarato che bisogna trovare un modo per difendersi da tutte le minacce, senza però soffermarsi sulla questione. Nel frattempo, l’Ue sta allentando le regole fiscali per favorire la spesa per la difesa e proposto un programma per la difesa che incrementerebbe il debito italiano.

Una questione che preoccupa Giorgia Meloni, visti gli sforzi del suo governo di risanare le finanze pubbliche. Comunque, ha chiesto che l’allentamento duri più di 4 anni e che Roma aspetterà di valutare i piani prima di decidere come procedere. Infine, per Meloni è importante riconoscere che non vi sia solo la minaccia russa da affrontare, ma bisogna occuparsi anche di ciò che succede sul fianco meridionale dell’Europa, facendo un riferimento non esplicito al tema dei migranti.