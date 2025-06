Le comunicazioni della Presidente Giorgia Meloni prima del Consiglio UE: Iran, Gaza, accordi e Ucraina. “Nessun uso di basi italiane per gli attacchi”

“BASTA GUERRA A GAZA, IRAN SENZA ATOMICA”: LE COMUNICAZIONI DI MELONI PRIMA DEL CONSIGLIO UE

Al netto della necessaria volontà di riportare la guerra in Medio Oriente dentro i canali di una possibile diplomazia negoziale, l’Italia del Governo Meloni ribadisce in Parlamento l’impossibilità per l’Iran di possedere l’arma atomica nucleare: nelle Comunicazioni alla Camera prima del Consiglio Europeo, la Presidente del Consiglio ha ripercorso i punti principali all’ordine del giorno della riunione UE al via nei prossimi giorni, ma è evidente che l’esclamino tra Iran, USA e Israele rappresenta il principale “vulnus” di tutta la comunità internazionale.

Terrorismo Iran, ecco dove può colpire in Italia/ Piantedosi: “vigilati 29mila obiettivi, è massima allerta”

Mentre sulle basi americane in Qatar piovono le bombe in risposta da Teheran contro l’attacco deciso da Trump la scorsa notte, la Premier Meloni ha sottolineato in più passaggi – come spiegato dallo stesso Ministro degli Esteri Tajani con l’omologo iraniano Aragchi prima del viaggio in Russia stamane dal Presidente Putin – come vi sia ancora tempo e modo per ottenere un accordo sul nucleare civile per l’intera nazione iraniana.

Sondaggi politici 2025/ Fiducia Meloni 46%: calo Pd in 1 mese, cresce M5s. Regionali: Cdx avanti nelle Marche

Ma non può essere ammesso la costruzione di un’arma atomica: non solo per la vita e l’esistenza dello Stato di Israele, «ma sarebbe un pericolo per tutti» in quanto avvierebbe una sorta di “rincorsa” al dotarsi di altre armi atomiche nell’area mediorientale, «innescando un effetto domino che sarebbe molto pericoloso anche per noi».

Come Consiglio Europeo, la Premier Meloni sostiene l’iniziativa con gli altri partner continentali per un’azione diplomatica a tutto campo per garantire la pace in una regione al momento funestata da guerre, missili e ritorsioni: i negoziati possono ancora essere condotti, rileva la leader FdI alla Camera, «L’Iran deve cogliere l’opportunità di un accordo» con la Casa Bianca, evitando ulteriori ritorsioni alle basi colpite questo pomeriggio in Qatar, Iraq e Siria. Un modello di programma nucleare in Medio Oriente è quello degli Emirati Arabi, citati da Meloni nelle sue comunicazioni per evidenziare la scelta che l’Iran potrebbe intraprendere davanti al possibile collasso del regime (sotto le bombe di Israele, durate anche per l’intera giornata odierna, ndr).

TRA NATO E UE/ Chi difenderà l'economia da dazi e guerre?

Il Governo italiano – oltre a potenziali attentati in Occidente e nello stesso territorio nazionale – teme ritorsioni sullo Stretto di Hormuz, come il resto dell’Europa, anche se al momento i vari approvvigionamenti dell’energia sono garantiti e stoccati: garantendo piena interlocuzione dentro il G7, la NATO e lo stesso Consiglio UE, la Presidente Meloni conferma l’intento di ampliare il dialogo per evitare un caos molto più ampio di quello attuale. Come punto di inizio l’Italia fissa il cessate il fuoco a Gaza come elemento fondante per iniziare a risolvere la guerra nel Medio Oriente: liberazione degli ostaggi dopo un aberrante attacco terroristico, il disarmo di Hamas ma anche evitare il peggiorare della situazione umanitaria del popolo palestinese Gaza.

DALL’UCRAINA AL SETTORE AUTO: COSA HA DETTO LA PREMIER GIORGIA MELONI

Oltre a condurre in porto il processo politico verso la creazione di due Stati e due popoli – Israele e Palestina – le comunicazioni della Premier Meloni verso il Consiglio Europeo (qui il testo integrale, ndr) ribadisce la necessità di normalizzare i rapporti tra mondo arabo ed ebraico, con il processo degli Accordi di Abramo che in primis l’Iran ha voluto sabotare con i finanziamenti ad Hamas ed Hebzollah per gli attacchi del 7 ottobre 2023.

Punto non da poco nelle repliche alla Camera la Presidente Giorgia Meloni l’ha fissato in merito al presunto utilizzo di basi americane in Italia per l’attacco della scorsa notte in Iran: l’eventuale uso di tali basi, chiarisce il Capo del Governo, può avvenire solo dopo un passaggio parlamentare, «a differenza di quello che è accaduto quando al governo non c’eravamo noi». Insomma, una decisione del genere non è mai avvenuta né gli USA hanno chiesto l’utilizzo di tali basi: in tutto il Medio Oriente l’Italia non è impegnata militarmente in alcuna guerra né dunque è stato chiesto l’uso delle basi militati per eventuali prossimi attacchi.

Il sostegno all’Ucraina nella guerra alla Russia è l’altro tema cardine del Consiglio UE al via il 25-27 giugno 2025, con le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera che mettono in evidenza la richiesta a Mosca di impegnarsi al tavolo delle trattative per la pace immediata.

Di contro, lato Alleanza Atlantica, Meloni conferma l’impegno per tutti i membri NATO di arrivare al 3,5% delle spese di difesa e 1,5% per la sicurezza: l’alternativa di rimanere esposti e indifesi avrebbe costi enormi nettamente maggiori, chiarisce la Presidente del Consiglio non prima di chiosare il suo intervento (dove ha chiesto una “tregua” dai toni da campagna elettorale con le opposizioni visto il delicato momento storico internazionale, ndr) sulle decisioni europee per il settore auto. L’Italia con la Francia di Macron e la Germania di Merz sta mettendo a punto una linea comune per il sostegno all’automotive UE, «lavoriamo insieme per dare uno stimolo importante alla riflessione».

LE COMUNICAZIONI (E LE REPLICHE) ALLA CAMERA: TUTTI I VIDEO