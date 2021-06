Giorgia Meloni/ “Michetti candidato a Roma? É il mr. Wolf dei sindaci. Su Lega-FI…”

«C’è la consapevolezza di quanto il governo sia una cosa seria, che vale la pena arrivarci se non devi tradire te stesso. C’è il fatto di voler fare le cose nel giusto modo e con i giusti tempi. Se gli italiani decideranno di mandarmi al governo, voglio poter tenere fede agli impegni che ho preso. Io non sono disposta a svendermi o a fare patti con il Diavolo per arrivare»: così Giorgia Meloni nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Stasera Italia.

Sgarbi: "Malattia? Mi ha tolto forza fisica"/ "Dio? Se esiste si fa i caz*i suoi"

Giorgia Meloni ha poi commentato il rifiuto categorico di accordi con altri partiti: «Può essere letto come una forma di radicalismo in una nazione nella quale si pensa che uno è moderato quando fa gli inciuci. La politica è certamente l’arte del compromesso, io mi alleo con il Centrodestra anche se non abbiamo sempre le stesse posizioni, ma se vado a fare il governo con il Pd non è un compromesso. Non è un problema per me parlare con Letta, ma non possiamo mai trovare soluzioni efficaci. Penso che sia giusto fare compromessi nel proprio ambito di provenienza».

SCENARIO/ Draghi tra Usa, Vaticano e Cina si prepara alla crisi del dopo-Covid

GIORGIA MELONI: “MICHETTI É IL MR. WOLF DEI SINDACI”

Giorgia Meloni ha poi parlato della prossime elezioni amministrative e delle difficoltà del Centrodestra a trovare candidati: «Io ho chiesto la convocazione di questo tavolo. Io voglio vincere. A Roma sono ottimista, se vogliono vincere anche gli altri sono ottimista. I nomi li vedremo, preferisco non parlarne con la stampa. Ci sono dei profili che non sottovaluterei, un certo accanimento della Sinistra su Michetti tradisce nervosismo, forse anche loro si rendono conto che la partita non è così facile». Poi Giorgia Meloni si è soffermata sull’ipotesi Michetti: «É falso che Michetti nasca con grandi rapporti con la Sinistra, è un avvocato amministrativista, è quello che i sindaci chiamano per tentare di risolvere i problemi dei Comuni. Michetti è il mr Wolf dei sindaci. Mi ha colpito perché è raro che una persona che ha un curriculum così pesante su una materia così tecnica riesca ad avere un’empatia con i cittadini. La sua candidatura arriva dalla gente, non è stata proposta da FdI». Giorgia Meloni ha poi replicato così alle indiscrezioni su un accordo tra Salvini e Berlusconi per escludere Fratelli d’Italia: «Non credo assolutamente che Salvini e Berlusconi stiano ragionando su una cosa del genere per escludere Fratelli d’Italia, vorrebbe dire lavorare per perdere e questo non ce l’ha in testa nessuno. Io non ho notizie, se decidessero di farlo non potrei che guardare con rispetto. Posso avere qualche dubbio venendo dall’esperienza dal Pdl, ho imparato che le nostre differenze sono un valore aggiunto, ma se decidessero di farlo non avrei niente da dire».

LEGGI ANCHE:

Salvini al Santuario di Fatima/ “Consacrato salute degli italiani, gioia ed emozione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA