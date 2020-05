Giorgia Meloni “Pap test per il tumore al seno”/ Gaffe in diretta a Quarta Repubblica

Pubblicità

Gaffe in diretta tv da parte della leader dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L’ex ministra del governo Berlusconi è stata ospite nella serata di ieri del programma di Rete 4, “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, e parlando della prevenzione per il cancro al seno, è incappata in uno strafalcione. La Meloni ha infatti associato il Pap test al seno, quando in realtà il test di Papanicolaou, è un esame citologico per la diagnosi rapida dei tumori del collo dell’utero, mentre è la mammografia il classico esame che serve per scoprire un eventuale cancro alla mammella. “Ci siamo accorti che la sanità in Italia è ancora bloccata? – denuncia la Meloni durante la puntata di ieri – noi abbiamo sul tutto il territorio nazionale ospedali che in attesa di queste terapie intensive che avrebbero dovuto riempirsi hanno smesso di fare il Pap test. In Italia però si muore anche di cancro al seno”.

GIORGIA MELONI, GAFFE PAP TEST: SCREENING FERMI IN TUTTA ITALIA

E ancora: “E quindi, i pap test possiamo ricominciare a farli? Gli screening oncologici, le cose ordinarie che gli ospedali fanno, secondo me bisogna riprendere a farle”. La Meloni si riferiva al fatto che attualmente la sanità è dedicata quasi esclusivamente alla cura dei malati covid, tralasciando di conseguenza la cura degli altri malati, ma a breve, indicativamente attorno ai primi di giugno, la situazione dovrebbe tornare via-via alla normalità. Fatto sta che l’errore della Meloni non è sfuggito ai più attenti telespettatori, che hanno immediatamente registrato il siparietto per poi ripubblicarlo sui vari social, con tanto di ironia e commenti taglienti. “La Meloni è una donna molto creativa”, ha scritto ad esempio un utente su Twitter. Al momento, come detto sopra, gli screening per il tumore al seno sono bloccati, e l’unica regione che si è mossa in qualche modo è la Valle d’Aosta, che ha posticipato su mezzo mobile la mammografia, mantenendo però lo screening cervicale. Di seguito il video del siparietto di ieri sera a Quarta Repubblica





