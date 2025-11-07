Il Financial Times premia i risultati del governo Meloni, definendo i successi ottenuti come un esempio da seguire in tutta Europa

Il governo italiano, e in particolare la leadership di Giorgia Meloni sono stati premiati dal Financial Times, che in una analisi sui progressi fatti nel tempo ha evidenziato come negli anni il Paese sia passato da una posizione di debolezza ed instabilità in Europa a modello che rappresenta un esempio di successo dal quale imparare. Nell’articolo scritto dal professore di Economia dell’Università Bocconi di Milano Stefano Caselli, sono stati in particolare approfonditi alcuni aspetti, considerati fattori fondamentali per i risultati ottenuti.

Principalmente quelli economici, confermati da una ripresa della fiducia degli investitori sul mercato azionario, con un rialzo dell’indice FTSE MIB che ha raggiunto livelli più elevati rispetto a tutti gli altri concorrenti continentali arrivando al 120%, compreso il FTSE EuroFirst 300 che invece è rimasto ad un +60%. Ottimo anche il miglioramento della credibilità a livello fiscale, arrivato grazie alla Legge di Bilancio che ha come obiettivo riportare il tasso di rapporto deficit/ Pil sotto al 3% che di conseguenza potrebbe far aumentare ulteriormente il rating creditizio e ridurre il costo del finanziamento di debito.

Financial Times: “Europa prenda esempio dal Governo Meloni per aumentare la competitività”

L’economista Stefano Caselli sul Financial Times, ha celebrato i successi in materia di politica economica del governo Meloni, sottolineando come l’Italia proprio grazie alla Manovra per aumentare la credibilità finanziaria abbia attirato nuovi investitori sul mercato e ridotto il debito pubblico uscendo così dallo status di “sorvegliato speciale” che l’Italia negli ultimi tempi aveva all’interno dell’Unione Europea. Un esempio di stabilità, che l’Europa dovrebbe adottare per avviare la nuova fase di competitività e per non restare ancora una volta indietro ai concorrenti.

La prossima sfida, come sottolineato nell’analisi dei risultati già ottenuti, sarà ora quella sulla riforma del mercato dei capitali, che si preannuncia molto importante soprattutto perchè costituirà un test sulla capacità di semplificazione della normativa per trasformare i risparmi fermi sui conti correnti in investimenti che offriranno occasioni di crescita e produttività.