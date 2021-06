Giorgia Meloni vs Maria Elena Boschi/ “Non sopporto che sia impreparata e che menta”

Nuovo capitolo dello scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Maria Elena Boschi. Dopo l’attacco frontale dell’esponente di Italia Viva, la leader di Fratelli d’Italia non ha risparmiato frecciatine nel corso dell’intervista a L’aria che tira: «Per me è motivo di vanto non essere nel cuore di Renzi, Boschi e Italia Viva, che considero anni luce distanti dalla difesa degli interessi italiani».

Giorgia Meloni, citando il parere dell’ex ministro del governo Renzi, ha poi parlato dell’ipotesi di vederla a Palazzo Chigi: «Queste cose fondamentalmente le decidono gli italiani, gli italiani ci diranno se si sentono più rappresentati da Fratelli d’Italia o da Italia Viva. Ma una cosa sulla Boschi la devo dire: pretendo da un politico del suo rango che sia preparata».

GIORGIA MELONI STRONCA MARIA ELENA BOSCHI

Giorgia Meloni ha poi rincarato la dose: «Se la Boschi fosse preparata, non potrebbe dire in televisione che se ci fosse stato Fratelli d’Italia noi non avremmo avuto i soldi del Recovery Fund. La Boschi deve sapere che FdI è sempre stato favorevole al Recovery Fund e che ha sempre votato a favore. Quando si è astenuto non l’ha fatto sul Recovery Fund». Incalzata da Myrta Merlino, Giorgia Meloni ha evidenziato: «La Boschi mente, come spesso fanno gli esponenti della Sinistra su queste materie: questa è una cosa che non sopporto, io sono abituata a criticare i miei avversari ma lo faccio su quello che fanno, non lo faccio inventandomi cose che non hanno mai fatto. Hanno raccontato bugie infinite sul Recovery Fund».

