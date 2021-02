Giorgia Meloni vs Salvini/ “Anche la Lega escludeva il sì al governo Draghi”

Clima di alta tensione nel Centrodestra, Giorgia Meloni non risparmia critiche a Matteo Salvini. Come vi abbiamo raccontato, Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al governo Draghi ed ha preso le distanze da Forza Italia e Lega: gli azzurri hanno annunciato pieno appoggio all’ex presidente della Bce, mentre il Carroccio ha ribadito la sua disponibilità senza porre veti o condizioni.

Una posizione che non trova la minima condivisione di Giorgia Meloni, senza filtri ai microfoni del Corriere della Sera: «Da Berlusconi me lo aspettavo, lo aveva lasciato intendere. Dalla Lega meno, lo avevano escluso, sempre che poi finisca così come sembra in queste ore…». La leader di FdI non si è lasciata attirare dalla proposta di Salvini di un «governo di tutti»: «Eh, io invece volevo un governo con la Lega e FI…».

GIORGIA MELONI: “IL CENTRODESTRA RICUCIRÀ”

Ai microfoni de Il Tempo, Giorgia Meloni ha sottolineato che in queste ore si sta riproponendo una situazione che separerà il Centrodestra, ma non c’è il rischio di una spaccatura definitiva: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno sempre trovato il modo di ricucire perché «forze politiche culturalmente e programmaticamente omogenee». Nessuna preoccupazione, dunque, anche se non manca un po’ di risentimento per la scelta degli alleati: «Non posso condividere la scelta di chi va con il Pd e il M5s, ma spero che il centrodestra si ricomponga perché alla fine voglio andare al governo con il centrodestra e penso che la sola cosa in grado di cambiare le cose in Italia sia una maggioranza forte con numeri e mandato popolare. Una persona può fare la differenza nel contesto giusto. In uno sbagliato come quello che sto vedendo, ne dubito».



