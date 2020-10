“Giorgia mi manca”, Enock Barwuah in crisi/ Fidanzata in casa al Grande Fratello Vip?

Enock Barwuah: “Giorgia mi manca”, arriverà nella casa per una sorpresa?

Nella puntata di questa sera Enock Barwuah potrebbe essere di nuovo protagonista e non solo per via di Mario Balotelli (potrebbe arrivare in casa la polemica che ha investito il calciatore) ma anche per la sua amata Giorgia. Nelle scorse ore si è detto davvero un po’ provato perché ormai da oltre un mese e mezzo non ha avuto modo di vederla e sentirla e le manca molto. Enock ha ammesso di aver preparato la valigia insieme a lei, di aver litigato addirittura per come sistemava le cose e, alla fine, ha ammesso di aver preso l’auto e di essere andato via senza nemmeno pensarci ma adesso sta realizzando che non vederla lo fa stare male. Infine, ammette di non averle detto grazie come avrebbe dovuto per il suo sostegno ma siamo sicuri che Alfonso Signorini e la produzione coglieranno al balzo questa palla per far entrare in casa anche la sua Giorgia e fare un’altra sorpresa ad Enock. Ma ci sarà tempo per farlo questa sera? Con sei persone in nomination e tre da far entrare nella casa, sembra proprio che le cose per lui si complicheranno.

Chi è Giorgia Migliorati Novello?

Ma chi è Giorgia Migliorati Novello? Di lei sappiamo poco e anche sulla loro relazione è lo stesso visto che si sono conosciuti e innamorati dopo il loockdown quindi tra la primavera e l’estate ed Enock Barwuah si era addirittura detto possibilista addirittura riguardo ad un possibile tradimento. Idea svanita visto che lui continua a rispettarla e amarla e lei, dal canto suo, nei giorni scorsi, ha rilasciato questo messaggio per lui: “Ti ho visto un po’ arrabbiato, un po’ alterato ma stai facendo un percorso bellissimo. Stai rispettando quello che hai detto, sei te stesso e devi essere così sempre..”. La vedremo entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



