Giorgia Migliorati è incinta/ La moglie di Enock Barwuah: “Sono al quarto mese. Maschio o femmina? Abbiamo…”

Giorgia Migliorati ed Enock Barwuah aspettano un figlio: i dettagli sui social

Il 2023 è stato un anno da incorniciare per Enock Barwuah e Giorgia Migliorati. I due si sono sposati lo scorso giugno e negli ultimi giorni hanno confessato di essere in attesa di un figlio. Grande gioia dunque non solo per Enock Barwuah e Giorgia Migliorati, ma anche per Mario Balotelli, fratello di Enock che ha preso parte anche alla quinta edizione del GF Vip, vinto da Tommaso Zorzi. A dare la lieta notizia nei giorni scorsi è stata Giorgia Migliorati, che ha affidato le proprie sensazioni a un post pubblicato sul proprio account Instagram: “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. E’ stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora”.

Nelle scorse ore Giorgia Migliorati è tornata sui social per fornire qualche ulteriore dettaglio sul figlio che aspetta da Enock Barwuah: “Sono al quarto mese, precisamente alla metà della quattordicesima settimana. Adesso sto bene, ma i primi tre mesi sono stata male, ho avuto nausee, vomito e quindi un po’ pesantino, però vabe normale mi dicono”. Poi Giorgia Migliorati è passata a fornire qualche altro dettaglio, ammettendo però di non essere ancora a conoscenza del sesso del bebè, futuro nipote di Mario Balotelli oltre che figlio di Enock.

Giorgia Migliorati ed Enock e la sorpresa riguardo al sesso del bebè

Tra i dettagli rivelati sui social da Giorgia Migliorati ed Enock Barwuah, per il momento non è dato sapersi quale sarà il sesso del nascituro. Sempre nel corso di un intervento sui social Giorgia Migliorati ha ammesso di volersi fare una sorpresa insieme ad Enock, incaricando la mamma e la sorella di scoprire per prime se sarà un maschietto o una femminuccia. “Abbiamo deciso di farci una sorpresa. Quindi, a oggi, i risultati li sanno solo mia madre e mia sorella che sono andati a ritirarli, perché abbiamo fatto l’Harmony test (un esame non invasivo e privo di rischi eseguito su sangue materno, che analizza il rischio di trisomie fetali più comuni e aneuploidie X e Y in gravidanze dalla 10a settimana in poi) per sapere se andasse tutto bene e conoscere in anticipo il sesso. Lo sanno loro. Noi lo scopriremo sabato pomeriggio e ovviamente voi sarete con noi. Sono un po’ in ansia”.

Giorgia Migliorati su Instagram ha poi svelato la data del possibile parto, un momento che inevitabilmente cambierà la sua vita e quella di Enock Barwuah: “Il termine è il 13 maggio. Sarà Toro, con cui vado d’accordo. Sono molto felice e spero non ritardi troppo perché io con i Gemelli, soprattutto se è femmina, faccio fatica ad andare d’accordo”.











