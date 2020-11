Giorgia Migliorati, fidanzata Enock Barwuah/ “Sii te stesso, devi essere così sempre”

Giorgia Migliorati è la fidanzata di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli e attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Un grande amore quello che lega Giorgia al fratello del campione di calcio, anche se la ragazza finora è rimasta molto in sordina non cavalcando l’onda del reality show di Canale 5 e la popolarità che ha travolto il giovane calciatore. La Migliorati, infatti, nonostante il fidanzato sia tra i concorrenti candidati alla finale della quinta edizione vip del reality condotto da Alfonso Signorini, finora non ha mai partecipato ad alcun programma o talk televisivo per parlare del fidanzato né tantomeno ha rilasciato interviste. La sua discrezione si intuisce anche dalla decisione di mantenere il profilo di Instagram privato e quindi lontano da occhi indiscreti. Una cosa è certa: Giorgia è una bellissima ragazza ed è davvero innamorata di Enock che sostiene con grandissimo affetto fuori dalla casa del GF VIP.

Giorgia Migliorati rassicura Enock Barwuah: “stai facendo un percorso bellissimo”

L’amore tra Giorgia Migliorati e Enock Barwuah ha avuto anche l’approvazione dei genitori del giovane calciatore che ha presentato la fidanzata anche alla famiglia e al fratello “famoso” Mario Balotelli. Nella casa del GF VIP Enock ha più volte parlato della sua fidanzata e in diversi occasioni ha sottolineato di sentirne tantissimo la mancanza. Per questo motivo alcune settimane fa la grande macchina del GF VIP ha deciso di fargli una graditissima sorpresa facendogli salutare la sua amata. In realtà però tutto è partito da una videochiamata del fratello Mario Balotelli quando, all’improvviso, ecco spuntare alle spalle Giorgia che ha rassicurato il suo amore. “Ti ho visto un po’ arrabbiato, un po’ alterato ma stai facendo un percorso bellissimo. Stai rispettando quello che hai detto, sei te stesso e devi essere così sempre. Ti sei dimenticato di fare gli auguri a tua nipote che ha compiuto gli anni. Ci troviamo tutti i lunedì e i venerdì e ti guardiamo tutti insieme” le parole di Giorgia che con la sua semplicità e bellezza ha conquistato il pubblico di Canale 5 dei social!



