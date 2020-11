Giorgia Migliorati fidanzata Enock/ “Selvaggia Roma? Nessun bacio”, una segnalazione…

Cosa c’è stato davvero tra Selvaggia Roma ed Enock Barwuah? Giorgia Migliorati, fidanzata del giovane calciatore, ha ampliamente fatto intendere di non credere affatto alla versione dell’influencer già smentita – seppur in modo tutt’altro che convincente – dal ragazzo nell’ultima puntata del GF Vip. Mentre la Roma insiste sul fatto che i due si siano scambiati un bacio, Enock glissa e Giorgia, dall’esterno, ha voluto rendere noto il suo stato d’animo dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Per farlo ha scelto le pagine del settimanale Chi replicando senza alcun timore alle domande relative al rapporto tra il fidanzato e Selvaggia. La Migliorati ed Enock stanno insieme da pochi mesi ma il loro rapporto, stando alle parole della giovane, sarebbe stato incentrato sull’onestà e la trasparenza. “Il nostro rapporto è sereno e stabile, in questi giorni, diventati ormai mesi, il nostro rapporto credo si sia anche rafforzato”, ha spiegato la Migliorati tra le pagine del settimanale di gossip. Proprio Giorgia ha svelato che prima ancora di essere la sua fidanzata è stata molto amica e quindi confidente di Enock ed in quel frangente il giovane le ha parlato anche di Selvaggia Roma: “sì, lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati alcuni messaggi. Enock ha pochi amici e tanti conoscenti, più che amica o amante, la definirei conoscente”, ha spiegato.

GIORGIA MIGLIORATI, NESSUN TIMORE DOPO DICHIARAZIONI DI SELVAGGIA ROMA SU ENOCK

Rispetto alle dichiarazioni di Selvaggia Roma relative alla serata trascorsa in discoteca con Enock ed alla sua proposta di raggiungerlo in hotel, supportate anche dalla presenza di presunti screen dei messaggi scambiati, Giorgia Migliorati si è detta molto serena: “conosco Enock nel profondo e so che tutto quello che sta dicendo è la realtà dei fatti”. La Migliorati temeva che l’influencer di sarebbe potuta esporre in questo modo e rispetto alle sue rivelazioni ha aggiunto: “Ci sono stati dei messaggi e una serata passata in compagnia, e lo sapevo, il bacio invece no. E tanto meno l’invito di Enock in hotel”. Lo scambio di messaggi ci sarebbe stato nel periodo in cui i due non erano ancora una coppia, confermando poi la versione fornita dal ragazzo nell’ultima puntata. Tuttavia sarebbe emersa una nuova segnalazione raccolta da Biagio D’Anelli e svelata nel corso di Mattino Cinque all’indomani dell’ultima puntata del GF Vip, che confermerebbe la presunta infedeltà del gieffino. D’Anelli avrebbe ricevuto un messaggio da parte di una ragazza di Bergamo delusa da Enock e con la quale il fratello di Balotelli avrebbe avuto una frequentazione nei primi mesi dell’anno. “Post lockdown lei era convinta di avere una frequentazione con Enock e ha scoperto che lui era fidanzato. Se prima del lockdown lui stava già con Giorgia non lo so”, aveva svelato D’Anelli. Cosa ne penserà la Migliorati della nuova segnalazione?



