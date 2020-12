Giorgia Migliorati Novello, fidanzata Enock Barwuah/ “Lo conosco nel profondo e so..”

Per un attimo nella Casa del Grande Fratello Vip Enock Barwuah ha quasi messo in pericolo il rapporto con la fidanzata Giorgia Migliorati Novello quando Selvaggia Roma ha parlato di un bacio che i due si sarebbero dati in estate, quando i due erano già fidanzati. Tutto, però, si è concluso per il meglio: Giorgia ha creduto alla versione di Enock, che ha negato con forza di aver mai baciato Selvaggia. La cosa, poi, non è stata ulteriormente analizzata dopo l’uscita del fratello di Mario Balotelli dalla Casa del Grande Fratello Vip. Abbiamo però ritrovato Enock e Giorgia ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, qui i due hanno confermato che le cose tra loro vanno benissimo nonostante questo intoppo nato nella Casa.

Giorgia Migliorati Novello, com’è nata la storia d’amore con Enock

“Come si può vedere tra noi è tutto ok, in realtà lo è sempre stato”, ha dichiarato la bella Giorgia Novello a Silvia Toffanin a Verissimo. Qui i due hanno raccontato poi com’è nata la loro storia d’amore, così come fatto in un’intervista di qualche tempo fa al settimanale Chi. “Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero una sua amica: – ha raccontato la Novello – lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto!”, ha specificato. “Un giorno la Roma è stato argomento dei nostri discorsi. Quindi si: lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati alcuni messaggi. Ero e sono tuttora molto tranquilla e serena, conosco nel profondo Enock e so che tutto quello che sta dicendo è la realtà dei fatti”.



