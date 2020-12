GIORGIA MIGLIORATI NOVELLO, FIDANZATA ENOCK/ “So che lui e Selvaggia si conoscevano, ma…”

Giorgia Migliorati Novello, titolare di un centro estetico con annesso salone di parrucchieri a Brescia, è la ragazza nota alle cronache come fidanzata di Enock Barwuah. Oggi pomeriggio, in coppia con quest’ultimo, Giorgia sarà ospite della nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 con al centro le storie dei vari personaggi del panorama televisivo italiano. Giorgia è stata di recente oggetto di gossip per via del presunto tradimento perpetrato a suo danno da Enock, notizia mai accertata e anzi smentita dalla stessa Novello. Queste le sue parole in un’intervista di novembre a Chi: “Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero una sua amica: lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto!”, ha specificato. “Un giorno la Roma è stato argomento dei nostri discorsi. Quindi si: lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati alcuni messaggi. Ero e sono tuttora molto tranquilla e serena, conosco nel profondo Enock e so che tutto quello che sta dicendo è la realtà dei fatti”.

Giorgia Migliorati Novello parla del rapporto tra il suo fidanzato e la Roma

Dunque, tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma non c’è stato assolutamente niente. Giorgia Migliorati Novello ne è sicura, e si mostra anzi anche piuttosto consapevole che – essendo fidanzata con un personaggio pubblico – non può quasi evitare chiacchiere sulla loro storia. È grave quando queste sono completamente infondate, come sostiene lei nel corso dell’intervista, ma ormai si tratta di una dinamica ben nota e – in quanto tale – facilmente smascherabile.

Giorgia Migliorati Novello: “Ecco come sono andate le cose”

Tra Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello sembra esserci dunque un bel rapporto basato su stima e fiducia reciproche. La versione dei fatti ‘riveduta e corretta’ la fornisce lei sempre nelle pagine del settimanale: “Quest’estate Enock si trovava nella capitale con degli amici, la sera sono andati a ballare e al loro tavolo si è aggiunta la Roma con altri amici”, racconta. “Enock quella sera è stato malissimo, è rimasto comunque al tavolo sino a fine sera e poi è andato in hotel. Mi ha chiamata la mattina successiva raccontandomi della serata e ricordo bene che mi disse della presenza anche di questa ragazza che si era diciamo ‘intrufolata’ al tavolo”. Poi la sua opinione personale (e discutibile) sul comportamento di Selvaggia: “Cerca visibilità. Qualsiasi notizia, vero o falsa che sia, all’interno di un programma come il Gf Vip attira attenzione fa share. Lei cerca popolarità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi. Evidentemente lei pensa che un certo tipo di scoop funzioni ancora! Lei è libera di agire come vuole: così come allo stesso tempo il pubblico sarà libero di giudicare…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA