Giorgia Migliorati Novello, fidanzata Enock / “Ti sei dimenticato di fare una cosa”

Si chiama Giorgia Migliorati Novello la fidanzata di Enock Balotelli. La compagna del concorrente gieffino è finalmente uscita allo scoperto, mostrandosi in pubblico per la prima volta proprio durante una puntata del Grande Fratello VIP. Stasera farà una sorpresa in diretta alla sua dolce metà? E’ ciò che sperano gli appassionati del programma, che di sicuro potranno godersi l’ingresso nella casa di Mario Balotelli, il fratello di Enock. Quest’ultimo era comparso nella casa in un filmato insieme alla fidanzata di Enock, Giorgia. “Ti giro un messaggio della mamma. Ti salutano lei e tutti gli altri, ti guardano 24 ore su 24. Non le piace vederti arrabbiato e per loro sei sempre un campione. Voglio dirti l’ultima cosa, poi devo lasciare il posto a qualcun altro. Cerca di stare tranquillo, stai facendo bene ma lì è tutto un gioco. Stai a gioco, cosa te ne frega? So che sei una persona vera”, il video messaggio di Balotelli. Dopo le sue parole sono arrivate puntuali quelle di Giorgia, che ha voluto tranquillizzare il suo compagno dopo un periodo turbolento dentro la casa, invitandolo a divertirsi di più e a vivere al meglio la sua avventura.

Giorgia Migliorati Novello, fidanzata di Enock Balotelli: “Ha dimenticato una cosa”

“Ti ho visto un po’ arrabbiato, un po’ alterato ma stai facendo un percorso bellissimo. Stai rispettando quello che hai detto, sei te stesso e devi essere così sempre. Ti sei dimenticato di fare gli auguri a tua nipote che ha compiuto gli anni. Ci troviamo tutti i lunedì e i venerdì e ti guardiamo tutti insieme”, ha promesso la fidanzata ad Enock. Giorgia Migliorati Novello ha poi colto l’occasione per punzecchiare il suo ragazzo, che si sarebbe dimenticato il compleanno della nipotina: “Ti sei dimenticato di fare gli auguri a tua nipote che ha compiuto gli anni. Ci troviamo tutti i lunedì e i venerdì e ti guardiamo tutti insieme”.



