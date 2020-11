Giorgia Migliorati: “Tra Enock e Selvaggia Roma nessun bacio”/ “Si sono visti, ma…”

Giorgia Migliorati, la fidanzata di Enock, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola dal 18 novembre, parla del presunto flirt che Selvaggia Roma avrebbe avuto con Enock. Prima di essere la fidanzata del fratello di Mario Balotelli, Giorgia è stata una sua amica ed era a conoscenza della serata che Enock aveva trascorso con Selvaggia Roma. Giorgia, tuttavia, non parla di amicizia e ribadisce ciò che ha già detto il fidanzato nella casa del Grande Fratello vip 2020. “Ci sono stati dei messaggi e una serata passata in compagnia e ne ero a conoscenza. Il bacio invece no e tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock”, ha spiegato Giorgia che ha poi aggiunto – “Il passato di Enock non può e non inciderà mai sulla nostra relazione”. Le dichiarazioni di Selvaggia Roma, dunque, non hanno turbato la Migliorati sicura della sua storia con Enock.

GIORGIA MIGLIORATI: “TRA ME ED ENOCK NON CI SONO SCHELETRI NELL’ARMADIO”

Nessuna gelosia nei confronti di Selvaggia Roma da parte di Giorgia Migliorati che si fida totalmente del fidanzato enock. Al giornalista di chi, Giorgia ha raccontato di sapere tutto della serata trascorsa a Roma con gli amici da Enock e dell’incontro con Selvaggia Roma. Nella sua mente, però, non ha mai avuto dubbi sulla fedeltà del fidanzato. “Non abbiamo scheletri nell’armadio. nella nostra relazione la sincerità è al primo posto. Lui mi ha sempre raccontato tutto, anche le cose più scomode”, ha spiegato Giorgia. Tra la Migliorati ed Enock, dunque, c’è un amore forte, consapevole che non sarà messo in discussione dalle dichiarazioni di Selvaggia Roma. Infine, Giorgia approva anche l’atteggiamento del fidanzato nei confronti dell’ex concorrente di Temptation Island. “Selvaggia Roma era preparata mentre Enock è stato preso alla sprovvista. In questa situazione sono coinvolte anche altre persone e, da vero amico qual è, non le metterebbe mai in cattiva luce“. Giorgia ribadisce così tutto il suo amore e la sua fiducia nei confronti di Enock e chissà se deciderà di fargli una sorpresa entrando nella casa.



