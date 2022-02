Giorgia Nicole, chi è la sorella di Alessandro Basciano/ “Niente contro Sophie”, ma su Gianluca…

Giorgia Nicole, la sorella di Alessandro Basciano, torna protagonista questa volta dal vivo nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa al fratello. La donna in passato aveva scritto una lunga lettera tra le pagine del settimanale DiPiù destinata al fratello, dopo averlo visto in difficoltà rispetto alla sua nuova relazione con Sophie Codegoni. Nei confronti di quest’ultima aveva inizialmente manifestato qualche dubbio, salvo poi fare un passo indietro spiegando nelle passate settimane: “Non ho nulla contro di lei”.

Più di qualcuno aveva frainteso le reali intenzioni di Giorgia Nicole che parlando di Sophie aveva detto: “è molto giovane, leggera spensierata, vive tutto come una farfalla, bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Ci mette il cuore a modo suo ma non ha il tuo passato, il tuo spessore”, parlando direttamente con il fratello. Onde evitare ulteriori malintesi, attraverso alcune Instagram Stories aveva voluto fare chiarezza: “Io non ho mai detto qualcosa contro Sophie anzi a me piace molto come persona”.

Giorgia Nicole, sorella Alessandro Basciano contro Gianluca Costantino?

La sorella di Alessandro Basciano, Giorgia Nicole, a causa del piccolo equivoco era stata ingiustamente raggiunta da una serie di critiche e polemiche. Dopo aver chiarito la sua posizione aveva concluso: “spero che loro continuano così tranquilli e sereni senza più discussioni”. Adesso però la giovane entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, come annunciato da Federica Panicucci durante Mattino Cinque, ma a quanto pare non lo farà perché contraria alla relazione tra Alessandro e Sophie.

Stando alle ultime condivisioni social di Giorgia Nicole, pare proprio che la giovane avrà qualcosa da ridire contro Gianluca Costantino entrato nella Casa di recente dichiarandosi uno dei maggiori amici di Alessandro. A quanto pare, tuttavia, il suo atteggiamento nei confronti di Basciano sarebbe stato tutt’altro che amichevole dal momento che avrebbe parlato di lui alle spalle con altri inquilini. Lo dimostrano alcune Instagram Stories postate dalla sorella del Vippone genovese che immortalano le sagome di due uomini abbracciati, uno dei quali impugna un coltello alle spalle dell’altro: “Questa è l’immagine perfetta che raffigura l’amico”, si legge nel post condiviso. Non solo: nelle ultime ore dopo l’anticipazione del suo ingresso in Casa ha repostato il commento di un utente che sosteneva: “Non è assolutamente contro la relazione con Sophie”.

