La showgirl Giorgia Palmas è la moglie dell'ex nuotatore Filippo Magnini. La coppia è molto legata e lo stiamo vedendo a Ballando con le Stelle.

Giorgia Palmas è la moglie dell’ex nuotatore e campione Filippo Magnini, uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma che vede la conduzione di Milly Carlucci e in onda sabato 29 Novembre 2025. La donna è una figura chiave ormai nella vita del campione ed i due sono davvero profondamente legati.

Giorgia Palmas nasce a Cagliari il 5 Marzo 1982 e si fa notare nel 2000 partecipando a Miss Mondo dove arriva al secondo posto. Nel 2002 vince Veline e partecipa con Elena Barolo a Striscia La Notizia, facendosi notare come la velina mora. La donna per anni è al centro della televisione nostrana, prima a Mediaset e poi alla Rai.

Giorgia Palmas nel 2011 vince L’Isola dei Famosi, e debutta poi sul grande schermo partecipando ad alcuni film. Negli anni più volte Giorgia è stata al centro del gossip e nel 2004 ha iniziato una relazione con il giocatore Davide Bombardini, e nel 2008 nasce la loro prima figlia Sofia. Successivamente vive una liaison con Filippo Brumotti e poi nel 2018 conosce con il nuotatore Filippo Magnini.

Giorgia Palmas, il matrimonio con Filippo Magnini e le figlie Sofia e Mia

Giorgia Palmas sposa Filippo Magnini il 12 Maggio 2021 e la coppia ha avuto una figlia, la piccola Mia nata nel 2020. Giorgia e Filippo sono molto legati, i due si sono sposati solo dopo un iniziale rinvio per l’emergenza Covid. I due sono molto attivi sui social e l’uomo ha raccontato a Belve di quanto sia speciale il legame con la moglie:

“Ho voluto conoscere Giorgia perchè per me incarna i canoni della donna perfetta, poi durante quella vicenda ho scoperto di aver sposato la donna giusta”. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono incontrati nel momento più duro per l’uomo, alle prese con le dure accuse per il caso Doping che l’ha coinvolto e Filippo ha raccontato:

“Al primo appuntamento le ho raccontato questa cosa premettendole che non sarebbe stato un periodo facile” ma questo sostiene l’uomo gli ha fatto capire che Giorgia era la donna giusta. Giorgia Palmas ha due figlie, Sofia ha 17 anni e sui social la madre ha pubblicato uno splendido messaggio social, ed anche Magnini ha fatto lo stesso.