Giorgia Palmas e Filippo Magnini/ “E’ stato il matrimonio della nostra famiglia”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi: il racconto a Verissimo

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati. Il campione di nuoto e l’ex velina di Striscia La Notizia hanno pronunciato il lieto si nella splendida chiesa di Argegno con due damigelle d’onore: Sofia, la figlia che la Palmas ha avuto dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la bambina che ha in comune con Filippo Magnini. A pochissimi giorni dal matrimonio la coppia arriva negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare l’emozione di un giorno indimenticabile. “Guardando Giorgia pensavo: “Sarebbe perfetta”. E così è stato. Ho iniziato da subito questa storia con lei pensando che fosse definitiva” sono state le parole di Filippo Magnini dalle pagine del settimanale Chi. Un sogno che è finalmente diventato realtà.

Poco dopo il matrimonio, l’ex campione di nuoto sui social ha scritto: “per tutta la vita… SI. Sono ancora frastornato. Questa mattina avevo il cuore che batteva a mille. Non vedevo l’ora di vederti entrare da quel portone della Chiesa e prenderti per mano per sempre. Sono stati due giorni talmente belli e talmente perfetti che rifarei subito tutto quanto, va bè a parte la serata disco, per rifare quella aspetterei qualche settimana. Ti Amo, amo le nostre ragazze, amo la nostra vita”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la storia di un grande amore

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi. Proprio così: la coppia ha detto si dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia da Covid. Un giorno bellissimo che la ex velina di Striscia La Notizia ha raccontato così sui social. “Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze. È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato” – ha detto la Palmas. La showgirl ha poi aggiunto: “tutte le persone che hanno partecipato erano lì davvero col cuore e mi sento di dire che anche tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo sogno ci hanno messo l’anima. Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano…nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”.

Infine la ex velina di Striscia ha precisato: “non solo il matrimonio mio e di mio marito ma di noi 4, della nostra bella e pazzerella famiglia, dove ogni giorno è diverso dagli altri e non ci si annoia mai. Sarà impossibile dimenticare anche un singolo istante o il sorriso delle persone presenti quel giorno. Perché non è stata solo la nostra festa ma la festa di tutti quelli presenti che ancora ringraziamo perché con il cuore e l’anima erano lì per condividere ogni singolo momento con noi”.











