GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI/ “La nascita di Mia ci ha lasciato senza parole”

Ci sono anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. I due hanno già annunciato le loro nozze imminenti, in programma precisamente per dicembre, il giusto e atteso coronamento di un sogno cercato e alimentato da entrambi. “Quel giorno sarà bellissimo”, ha anticipato lui in un’intervista a Gente, “una festa, una ciliegina sulla torta che già adesso è la più dolce che si possa immaginare”. A onor del vero, i due avrebbero dovuto sposarsi a marzo, salvo poi trovarsi costretti a rimandare la cerimonia a causa delle contingenze che tutti conosciamo.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini neogenitori

Filippo Magnini e Giorgia Palmas non sono ancora marito e moglie, ma hanno già una figlia, Mia, secondogenita di Giorgia dopo l’arrivo di Sofia, nata dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Per Filippo, invece, si tratta di una prima volta: “Mi dà una sensazione di completezza”, ha dichiarato lui a margine del lieto evento, oltre a far sapere che dal suo punto di vista è stata una gioia “grande”. “Questo grazie alla mia dolce metà che mi ha reso un uomo migliore”. E per Giorgia vale lo stesso: “Filippo è un uomo meraviglioso, con lui ho avvertito subito la sensazione di famiglia”.

I commenti dei due sulla nascita di Mia

Insomma, il rapporto tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è attualmente ottimo, pur nel normale rispetto dei ruoli che ci dev’essere in una coppia. Adesso, affinché possano dirsi propriamente ‘famiglia’, manca solo il grande passo del matrimonio. Subito dopo la nascita di Mia, entrambi hanno voluto condividere sui social il loro stato d’animo. Queste le parole di lei: “È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire 💖💖 Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare”. Lui, invece, ha postato una foto della sua manina: “Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole, anzi ora che mi sono ripreso te lo dico…ti amo piccola mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia, amore mio, alla nostra ragazza Sofi ed ora a te piccola principessa mia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA