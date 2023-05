Giorgia Palmas e Magnini salvano turista da borseggiatrice/ L’ex velina evita furto

Filippo Magnini e Giorgia Palmas “eroi per caso”: salvano vittima da una borseggiatrice

Giornata insolita per Filippo Magnini e Giorgia Palmas che ieri, sabato 27 maggio, hanno sventato un furto a Milano. Mentre i due “piccioncini” si trovavano in uno dei locali vicino agli studi Rai per il pranzo, avrebbero sentito delle urla sospette nelle vicinanze. Si trattava di una passante in difficoltà, che stava cercando di evitare un furto. Vedendo la donna in affanno, Filippo e Giorgia non ci hanno pensato due volte ad intervenire per soccorrerla. Così l’ex velina e il suo compagno si sono fiondati direttamente verso la malintenzionata, bloccandola e consegnandola alle autorità.

Questo è quanto ricostruisce il sito gossipetv, che riporta ulteriori dettagli sulla curiosa vicenda: la vittima era una signora francese di cinquantuno anni, mentre la malintenzionata sarebbe una donna di origine cubana di oltre sessant’anni. Dopo lo scampato pericolo, la turista avrebbe ringraziato personalmente Magnini e Palmas per il preziosissimo aiuto.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la prontezza si rivela decisiva. Ma in alcune vie di Milano regna l’incertezza

Un gesto istintivo e di grande umanità quello di Filippo e Giorgia. Un gesto che è piaciuto molto al pubblico dei social, anche se proprio sui social, al momento, non vi sono commenti da parte di Magnini e la sua dolce metà Giorgia Palmas. Possibile che vogliano evitare di affrontare pubblicamente una questione sgradevole, soprattutto ora che la situazione è rientrata e si è risolta positivamente.

Di sicuro, purtroppo, non è questo il primo caso di borseggiatori e borseggiatrici a Milano. Sono molti, infatti, i personaggi pubblici ad aver affrontato questo argomento in queste settimane, mettendo in risalto una situazione generale sempre più difficile e potenzialmente pericolosa tra le vie milanesi. Se questa volta è andata bene, il merito è anche di Filippo e Giorgia.

