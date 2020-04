Giorgia Palmas/ “Elena Barolo sarà la mia testimone di nozze” (Ciao Darwin)

Giorgia Palmas torna protagonista in tv nella puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show di Paolo Bonolis tramesso in replica sabato 4 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. La ex velina di Striscia La Notizia in questa occasione ricopre il ruolo di capitana della squadra delle Giuliette nella sfida contro le Messaline capitanate da Taylor Mega. Intanto la showgirl dalle pagine del settimanale Chi ha ricordato proprio gli anni trascorsi sul bancone di Striscia La Notizia: “sono stati due anni meravigliosi, ho avuto la fortuna di lavorare con Antonio Ricci e di condividere questa avventura con Elena Barolo, ci siamo molto divertite. Lei è la mia migliore amica e sarà la mia testimone di nozze”. Parlando proprio di nozze, la Palmas si è ritrovata costretta, a causa dell’emergenza Coronavirus, a rimandare il matrimonio con Filippo Magnini. Una scelta sofferta ma dovuta che la showgirl ha comunicato tramite i social: “la data del nostro matrimonio sarebbe dovuta essere oggi. Ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Il matrimonio sarà tra qualche mese”

Un lungo post quello scritto da Giorgia Palmas che ha interamente dedicato al suo amato Filippo Magnini. La showgirl, dopo aver annunciato di posticipare il matrimonio, ha scritto: “in questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie. Ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato”. Il matrimonio è solo rimandato ci tiene a precisare la bella Giorgia a fine post: “il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello. E soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie, e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale”. Intanto Giorgia e Filippo, costretti come tutti i cittadini italiani alla quarantena per evitare il contagio da Coronavirus, hanno condiviso sui social una serie di video e foto per raccontare momenti della loro vita quotidiana. In particolare l’ex velina ha postato un video in cui si è prestata a diventare la parrucchiera personale di Magnini: “signore e Signori ecco a voi… Giorgia mani di forbice!! Tra poco taglierò (in diretta sul profilo di Filippo Magnini ) i suoi capelli! E ci tengo a precisare ora quanto segue: 1) non è stata una mia idea 2) ho provato a fargli cambiare idea 3) non l’ho mai fatto e sono molto dubbiosa sul risultato 4) giusto perché a distanza e in diretta ci sarà Gianluca Villani a guidarmi che proverò a farlo… almeno dopo avremo le colpe in due”. Un taglio che poco dopo Magnini ha postato su tutti i suoi profili social fiero del risultato!



