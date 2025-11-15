Giorgia Palmas è gelosa di Filippo Magnini a Ballando con le stelle? La replica dopo le voci

Giorgia Palmas torna a parlare della presenza di Filippo Magnini a Ballando con le stelle, la celebre showgirl ha raccontato il suo punto di vista riguardo alla partecipazione del compagno di vita al programma di Milly Carlucci. Alcuni giudici del format avevano notato una certa rigidità di Magnini nel format di Rai1, probabilmente dovuta a una gelosia della donna nei confronti del marito. Riguardo alla questione, Filippo Magnini si è sfogato:

“Oggi sono appena stato in un programma tv e continuano a rompermi su insinuazioni di gelosie di mia moglie nonostante invece lei sia la mia prima sostenitrice” ha detto Magnini riguardo alle critiche sfogandosi in questo modo. Ed è arrivata anche la reazione di Giorgia Palmas sul tema, l’ex velina non si si è fatta attendere e ha raccontato quanto sia forte il suo rapporto con il ballo, scoperto nel programma del primo canale: “Lui si è fatto coinvolgere moltissimo da questa disciplina, che è il ballo” le parole di Giorgia Palmas che dunque respinge anche le voci su una presunta gelosia.

Giorgia Palmas commenta la possibile eliminazione di Filippo Magnini

Questa sera la puntata di Ballando con le stelle si aprirà con uno spareggio, che vedrà lo stesso Filippo Magnini pronto a salvare la pelle nel programma di Rai1. Contro di lui ci saranno Marcella Bella e Andrea Delogu, rientrante nella trasmissione dopo le due settimane di assenza per via del lutto che l’ha colpita da vicino purtroppo.

Riguardo allo sfogo che l’ex nuotatore ha avuto nell’ultima puntata, Giorgia Palmas ha rotto il silenzio dicendo la sua: “Ha accumulato troppe pressioni” le parole dell’ex velina che ha spezzato una lancia in favore del concorrente di Ballando con le stelle che è riuscito a trovare tanti commenti positivi.

