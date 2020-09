GIORGIA PALMAS/ Gravidanza agli sgoccioli: “Non vediamo l’ora!” (Verissimo)

Manca poco all’arrivo ‘definitivo’ nella vita di Giorgia Palmas e Filippo Magnini della loro prima figlia insieme, motivo di gioia per entrambi, che descrivono la gravidanza come uno “stato di grazia”. L’annuncio al pubblico è arrivato nel maggio scorso, quando – su Instagram – Giorgia ha iniziato a documentare tutti i suoi cambiamenti anche e soprattutto interiori. La notizia della maternità è stata accolta dai due nel migliore dei modi, e oggi entrambi si presentano raggianti al pensiero che la loro piccola stia finalmente per nascere. Giorgia, infatti, è attualmente al nono mese di gravidanza: “Non vediamo l’ora”, si legge tra gli hashtag di uno dei suoi ultimi post, corredato da un cuore, una faccina innamorata e – immancabilmente – dal tradizionale fiocco rosa. Giorgia è stata accanto a Filippo nel periodo più duro della sua vita, quello contestuale alle accuse di doping, da cui, in seguito, è stato completamente scagionato. A lui personalmente, il pensiero della paternità regala emozioni fortissime. Ma per saperne di più aspettiamo di ascoltare Giorgia nella sua intervista di oggi all’interno della prima puntata di Verissimo.

Giorgia Palmas la persona giusta per Filippo Magnini

“Lei è stata fondamentale. Non appena l’ho conosciuta ho capito che poteva essere la persona giusta e le ho subito detto quel che mi stava capitando. Mi ha sostenuto, è stata l’unica, oltre ai miei avvocati, a leggere e seguire tutto. La reputo una delle persone più intelligenti che io conosca, tutto quel che mi ha detto si è rivelato utile e giusto sotto il profilo del processo. Poi la sua vicinanza, l’amore, la fiducia non sono mai venuti a mancare e mi hanno dato forza”. Con queste parole, Filippo Magnini descriveva a Oggi, a maggio, il suo rapporto con Giorgia Palmas. “Tra noi viene tutto facile, spontaneo – prosegue, – siamo legati da una forte complicità e da un amore che ci rende tutto più semplice. Questo ci porta a essere tranquilli e a vederci in un futuro per sempre”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto genitori

Ancora sul suo legame con Giorgia Palmas, Filippo Magnini ha dichiarato che la brutta esperienza vissuta in sua compagnia è stata se non altro propedeutica a fargli capire che lei era quella giusta. “Mi ha fatto capire – spiega – chi mi vuole bene, chi mi è e mi sarà vicino sempre. E anche quanto possa essere falso a volte un certo tipo di ambiente per il quale puoi diventare un semplice numero… La federazione mi è sempre stata vicino, però ti rendi conto che alla fine sei solo. È facile mettere un like, ma chi ha lottato per me veramente in questi tre anni? Sicuramente i miei, Giorgia, il mio allenatore Claudio Rossetto e i pochi amici che reputo tali”. Riguardo infine alla figlia che entrambi hanno accolto, Filippo ha fatto sapere su Instagram che “già la ama”.



