Giorgia Palmas, ospite a La Volta Buona, ha raccontato della recente disavventura in treno: “Un senso di smarrimento…”.

Una disavventura tutt’altro da ricordare per Giorgia Palmas, oggi a La Volta Buona è tornata a parlare del furto in treno denunciato sui social – e nelle sedi opportune – proprio qualche giorno fa. La moglie di Filippo Magnini ha palesato tutto il suo disappunto ma soprattutto le sensazioni negative provate in quei momenti: “Nel treno che da Milano mi avrebbe portato a Roma la persona che era di fianco a me ha fatto finta di sistemare il suo bagaglio e invece ha preso il mio. La sensazione è di delusione, smarrimento e disagio. Mi sono ritrovata senza un farmaco che prendo sempre al mattino…”.

Giorgia Palmas vittima di un furto in treno: la reazione di lei/ "Non riesco a spiegare quello che provo"

Giorgia Palmas ha sottolineato non solo l’evento scabroso subito ma anche la grande solidarietà ricevuta sui social; tanti messaggi da parte di donne che hanno vissuto la medesima esperienza, segno della necessità di migliorare ulteriormente la sicurezza in determinati luoghi. “…Poi il fastidio nel dover leggere quante donne sono vittime di furti nelle stazioni e nei treni. La sicurezza c’è ma anche loro andrebbero aiutati, bisogna alzare il livello; le donne che mi hanno scritto sono sempre sole”.

Filippo Magnini, la dichiarazione alla moglie Giorgia Palmas/ "Con lei anni più belli e difficili della vita"

Giorgia Palmas a La Volta Buona: “Il ladro della mia valigia è stato arrestato!”

Una ‘mezza’ buona notizia è comunque arrivata per Giorgia Palmas dopo il furto in treno. Come raccontato a La Volta Buona, l’autore del gesto pare essere stato identificato dalle forze dell’ordine: “Il ladro è stato arrestato qualche giorno fa mentre commetteva un altro furto e sul telefono aveva una foto del mio bagaglio”. Purtroppo però i suoi averi non sono stati recuperati ma resta comunque una rivincita degna di nota: “La valigia non c’è, forse non la riavrò mai più, ma una soddisfazione almeno è arrivata”.