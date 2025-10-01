Giorgia Palmas, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato della malattia diagnosticata durante la gravidanza.

Oggi è una mamma felice, in forma e realizzata; per Giorgia Palmas vivere la maternità è stato un sogno dal primo momento ma il percorso clinico non è stato proprio dei più sereni. Ospite oggi a La Volta Buona ha infatti raccontato come durante la prima gravidanza – poi anche per la seconda – le sia stata diagnosticata una malattia che ha creato non poche difficoltà soprattutto nei mesi antecedenti al parto.

E’ stata Caterina Balivo ad introdurre il tema per permettere a Giorgia Palmas di raccontare la sua personale esperienza: “Hai avuto 2 gravidanze che non sono state facili…”. L’ex Velina ha dunque raccontato le difficoltà vissute per la malattia: “Negli ultimi mesi è stato difficile perchè per entrambe le gravidanze mi è stato diagnosticato il diabete gestazionale”.

Giorgia Palmas a La Volta Buona: “La malattia? Ho dovuto fare una dieta ferrea…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Giorgia Palmas ha spiegato di aver dovuto modificare il suo regime alimentare per evitare di dover ricorrere puntualmente all’insulina durante entrambe le gravidanze. “Io ero restia nel fare l’insulina quindi mi sono messa a dieta ferrea gli ultimi 3 mesi ma non ho mai sgarrato, nemmeno un grammo”. L’ex Velina ha dunque aggiunto: “Mi controllavo la glicemia prima e dopo i pasti. Le uniche due volte che ho fatto la dieta vera è stata quindi durante le mie gravidanze e lo farei ancora con tutta me stessa per le mie figlie”.