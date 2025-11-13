Giorgia Palmas, ospite oggi a La Volta Buona, ha commentato il recente sfogo di suo marito Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025.

Filippo Magnini è reduce da uno sfogo rovente a Ballando con le stelle 2025, irritato dai riferimenti di qualcuno in giuria rispetto alla presunta influenza di sua moglie Giorgia Palmas sia a distanza che quando seduta in platea. La ‘colpa’ sarebbe di Guillermo Mariotto, in particolare di una battuta fatta al diretto interessato a La Volta Buona e poi riproposta nello show di Milly Carlucci. Proprio nel salotto di Caterina Balivo ha oggi detto la sua l’ex Velina che, tentando di stemperare la tensione, ha però difeso a spada tratta il gesto di suo marito Filippo Magnini.

“Non volevo essere un problema o condizionare il giudizio della giuria”, inizia così Giorgia Palmas forse riferendosi alle sorti del marito Filippo Magnini che nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2025 dovrà fare i conti con un tortuoso spareggio. Nel salotto de La Volta Buona entra poi nel merito della questione sottolineando come effettivamente tutto sia partito dalla battuta di Guillermo Mariotto e aggiungendo: “Mi hanno insegnato che si può scherzare liberamente ma una battuta reiterata rischia di diventare più pesante”.

Giorgia Palmas a La Volta Buona: “I giudizi della giuria di Ballando con le stelle 2025? Ci vuole libertà di comunicazione”

Netto e chiaro il discorso di Giorgia Palmas – moglie di Filippo Magnini – a La Volta Buona; il concorrente – nonché suo marito – di Ballando con le stelle 2025 a suo dire merita di essere valutato per ciò che rende nel merito dell’esperienza e non per circostanze di contorto che, tra l’altro, risultano anche piuttosto fuori contesto. “Si falsa il racconto di un’esperienza meravigliosa; io sono la prima a dire che non mi aspettavo che mio marito Filippo si sarebbe fatto coinvolgere da questa disciplina nuova per lui, si sta impegnando tantissimo”.

Giorgia Palmas, sempre a La Volta Buona, ha poi commentato anche lo sfogo di suo marito Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025: “Per me non ha sbagliato, anzi; ha tirato fuori una cosa umana, fa parte del nostro carattere”. La moglie del campione di nuoto ha poi concluso la sua riflessione lanciando una stoccata a Guillermo Mariotto e colleghi: “Pressioni, fragilità accumulate; la giuria è libera di dare giudizi ma anche i concorrenti devono essere liberi di dire la loro, ci vuole libertà di comunicazione”.