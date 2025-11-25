Chi sono Giorgia Palmas e Mia, moglie di Filippo Magnini e figlia? I due si sono conosciuti nel 2018 e due anni più tardi è nata la loro bambina

Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini e figlia: nel 2020 l’arrivo di Mia

L’amore tra Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini, e il nuotatore, è esploso nel 2018. I due si sono conosciuti a Milano grazie ad amicizie in comune e fin da subito è sembrato che tra loro ci fosse qualcosa che andasse oltre l’amicizia. Il feeling, infatti, è stato immediato, tanto che poco tempo dopo il primo incontro i due sono andati a convivere e Filippo ha conosciuto la figlia di Giorgia, avuta da una precedente relazione, la piccola Sofia, che oggi considera sua figlia al pari di Mia, arrivata invece nel 2020. Il matrimonio, invece, è stato celebrato l’anno successivo: la proposta era in realtà già arrivata a dicembre del 2019 ma i due hanno dovuto rinviare le nozze per via dell’arrivo di Mia, nata a settembre del 2020, oltre che per la pandemia, che ha cambiato i piani della coppia.

Giorgia Palmas è diventata la moglie di Filippo Magnini il 12 maggio del 2021. Proprio in quella data, neppure un anno dopo l’arrivo nelle loro vite di Mia, i due si sono uniti in matrimonio con rito civile. L’anno successivo è invece arrivato anche il rito religioso, con una splendida festa sul lago di Como. Papà e marito innamorato, Filippo ha sempre speso parole d’amore per le “sue” donne, Mia, Giorgia ma anche Sofia, che tratta come se fosse sua figlia maggiore, pur avendo un altro papà. Un rapporto splendido, infatti, e una famiglia molto unita nella gioia e nel dolore.

Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini e figlia: coppia felice da sette anni

Filippo Magnini ha sempre utilizzato parole d’amore per parlare di Giorgia Palmas, sua moglie dal 2021, così come della figlia Mia e della stessa Sofia, la figlia che la moglie aveva avuto da un precedente rapporto. In occasione dell’ultimo compleanno della sua amatissima moglie, Filippo ha dedicato queste parole a Giorgia: “Gli anni passano e io sono sempre più fortunato”. Allo stesso modo l’innamoramento è lo stesso per Mia, la loro bambina di cinque anni: con lei e con Sofia, Filippo ha ballato il giorno delle sue nozze con Giorgia.