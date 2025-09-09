Giorgia Palmas ospite a La Volta Buona: chi è l'ex compagno Davide Bombardini e la loro rottura

Tra gli ospiti della puntata di Una Volta Buona in onda oggi, martedì 9 settembre, c’è anche Giorgia Palmas. L’ex velina è oggi felicemente sposata con l’ex nuotatore e futuro concorrente di Ballando con le stelle, Filippo Magnini, tuttavia in passato ha avuto storie molto chiacchierate. La più importante è sicuramente quella con l’ex calciatore Davide Bombardini, protagonista delle cronache rosa dei primi anni 2000. I due sono stati legati per molti anni e dalla loro relazione è nata nel 2008 Sofia. Nel 2011, dopo l’esperienza di Giorgia all’Isola dei Famosi, si è iniziato a parlare di crisi, che ha poi portato alla rottura definitiva.

Alcuni hanno insinuato che fosse stato proprio quel ritorno in tv a cambiare gli equilibri di coppia, ma la Palmas ha chiarito più volte che i problemi erano iniziati prima della sua partecipazione al reality. All’epoca, poi, ha iniziato a circolare il gossip secondo cui la rottura con Bombardini sarebbe stata legata alla nascita di una storia con Vittorio Brumotti, conosciuto sul set di Paperissima Sprint e con il quale Giorgia ha poi vissuto una relazione durata diversi anni. Tuttavia, l’indiscrezione non è mai stata confermata dai diretti interessati.

Giorgia Palmas ospite a La Volta Buona: la sua vita privata

Negli anni successivi, Giorgia Palmas ha sempre parlato della fine della relazione con Davide Bombardini con grande maturità, sottolineando come lei e l’ex compagno abbiano sempre messo al primo posto il bene della loro bambina. “Per quanto una rottura possa essere dolorosa, nulla giustifica il mettere in mezzo i figli“, ha spiegato più volte in interviste. È per questo che, nonostante la separazione, tra lei e Bombardini è rimasto un rapporto civile e rispettoso, costruito proprio per garantire a Sofia un’infanzia serena.