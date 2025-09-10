Leggera tensione nel corso della puntata odierna de La Volta Buona: protagoniste Clizia Incorvaia, Giorgia Palmas e non solo.

Trovare un parere comune e unanime quando il tema è delicato non è certo cosa semplice, soprattutto se al centro dell’attenzione ci sono le dinamiche social con riferimento all’esposizione dei figli. Lo studio de La Volta Buona ha offerto un dibattito – a tratti anche teso – con protagonista in particolare Clizia Incorvaia. Come vi abbiamo raccontato, l’influencer – parlando della diatriba legale con l’ex marito Francesco Sarcina – ha rivendicato la libertà di condividere con sua figlia il proprio lavoro e la propria quotidianità, anche con saltuarie condivisioni sui social che per nulla intaccano la serenità di Nina. Diverso il punto di vista di Giorgia Palmas, così come quello di Elena Santarelli e l’attrice Margot Sikabonyi.

Clizia Incorvaia: “Spiazzata dal mio ex marito Francesco Sarcina”/ “Mia figlia sui social? Era d’accordo”

“Tutto ciò che riguarda i figli va preso con le pinze, avere già un ‘vestito cucito’ è un po’ tanto coraggioso, una scelta un po’ azzardata. Io che ho una figlia di 17 anni, che non avrebbe gradito, ha preferito un racconto più delicato”. Inizia così Giorgia Palmas dopo aver ascoltato poco prima il racconto di Clizia Incorvaia a proposito della querelle con l’ex marito Francesco Sarcina per l’esposizione sui social della figlia Nina. Le fa eco Elena Santarelli: “Dal 2017 è una scelta categorica! Prima mostravo comunque poco, poi una sera mi scrivono su direct che avevano riconosciuto mio figlio in un ristorante. L’idea che quindi fosse stato filmato e che quindi rimanesse nel telefono di altre persone… I vantaggi di non mostrare i propri figli sono enormi!”.

Perché Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati?/ Una lunga storia d'amore e la misteriosa rottura

Giorgia Palmas a La Volta Buona: “Il rispetto per i figli è fondamentale”, Clizia Incorvaia interviene!

Clizia Incorvaia, con sguardo un po’ infastidito, si è inizialmente limitata ad ascoltare l’ex Velina: “I figli sono l’aspetto più bello della nostra vita, in una realtà diversa forse li mostrerei; ma dato il contesto che viviamo, il rispetto di quello che sono adesso i nostri figli e ciò che saranno è fondamentale”. Prosegue così Giorgia Palmas con l’intervento ulteriore di Margot Sikabonyi: “Sono d’accordo, mai i figli sui social”. A questo punto, dopo un tentativo precedente andato a vuoto, con un tono apparso stizzito Clizia Incorvaia è intervenuta per dire la sua rispetto alle copiose opinioni contrarie ascoltate nello studio de La Volta Buona.

Giorgia Palmas, perché è finita con l'ex marito Davide Bombardini: c'entra Brumotti?/ Il loro rapporto oggi

“No, adesso parlo io. Lasciatemi rispondere perchè avete parlato abbondantemente e adesso vorrei rispondere anche io!”, tuona così Clizia Incorvaia ma solo nelle argomentazioni; il tono è comunque pacato pur trasparendo un possibile fastidio. “Non ho deciso di dare a mia figlia una strada; Nina segue le sue attitudini: non le ho cucito addosso un vestito, semplicemente la coinvolgo nella mia vita”. L’influencer ha poi aggiunto: “Sicuramente ci vorrebbero regole diverse ma il degrado culturale delle persone non è un nostro problema… Non mi sono sentita giudicata, volevo solo rispondere per dare anche la mia versione dato che lei (Giorgia Palmas) forse non sa come funziona la mia comunicazione…”.