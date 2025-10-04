Giorgia Palmas derubata in treno: il racconto dell'ex velina

Giorgia Palmas ha raccontato un episodio molto spiacevole sui social. L’ex velina ha spigato di essere stata derubata durante un viaggio in treno da Milano a Roma, lasciandola davvero sconvolta. La conduttrice stava viaggiando su un vagone executive quando ha notato un passeggero sistemare un bagaglio sospetto nello scomparto sopra il suo posto. Al che, insieme ad altre due persone si è accorta che qualcosa non andava, ma ormai era troppo tardi. Difatti, l’uomo aveva già preso la sua valigia, per poi scendere alla fermata di Rogoredo, dileguandosi in pochi minuti.

“Non riesco a spiegare la sensazione di smarrimento e la delusione che provo”, ha scritto Giorgia, esprimendo tutto il suo shock. Nonostante fosse in una zona “sicura”, la conduttrice si è resa conto che non è mai possibile prevedere determinati avvenimenti. “Magari penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti“, ha detto. A ferire la Palmas, poi, è stato soprattutto il fatto che la valigia rubata aveva un valore affettivo per lei, dato che era in suo possesso da ben 15 anni.

Giorgia Palmas derubata in treno: i dettagli

“Spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro“, ha infine aggiunto. Probabilmente, Giorgia Palmas stava viaggiando a Roma per la nuova puntata di Ballando con le stelle in onda questa sera, sabato 4 ottobre, su Rai 1. Ricordiamo, infatti, che tra i concorrenti di Ballando c’è anche suo marito Filippo Magnini, il quale, dopo la prima puntata, si è già classificato come una delle grande promesse di quest’edizione dello show condotto da Milly Carlucci in prima serata.