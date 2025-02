Giorgia si commuove a Sanremo 2025 dopo aver ricevuto il premio Tim: il gesto del pubblico…

Giorgia riceve il premio Tim a Sanremo 2025, oltre alla splendida standing ovation del pubblico presente a teatro. Tutto l’Ariston è in piedi per tributare la cantante de La Cura per me, che è stupita di fronte a tanto amore. L’affetto e la riconoscenza del pubblico alleviano il dispiacere di essere fuori dalla top five di Sanremo 2025 ma scatenano commozione e occhi lucidi. Giorgia ha chiuso infatti al sesto posto, tra i fischi di disapprovazione dell’Ariston.

Così il teatro intona il suo nome e la spiazza quando qualcuno tra la folla urla “Hai vinto tu”. Un grido a cui si aggiunge un Carlo Conti davvero spiazzato, ma che rivolge parole al miele per Giorgia e la sua canzone. “Lascio che il pubblico gridi il suo nome. Lei lo sa benissimo che la classifica va e viene ma l’affetto del pubblico resta”, il messaggio consolatorio del conduttore.

Giorgia, la standing ovation a Sanremo 2025 è indimenticabile!

E mentre Giorgia si asciuga le lacrime, ancora emozionata, risponde al pubblico che le ha regalato un momento davvero speciale a Sanremo 2025, alzandosi in piedi per lei. “Per me tutto questo è come una vittoria”, dice fiera e orgogliosa dopo la standing ovation.

“Dopo tutti questi anni per questo ha un valore inestimabile, non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”, le parole di Giorgia. Una chiusura magica e difficile da dimenticare: Giorgia non ha vinto il Festival ma, ancora una volta, si è sentita importante. Veramente importante.

