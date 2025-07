Giorgia replica finalmente agli attacchi di Donatella Rettore: ecco cos'ha detto

Giorgia rompe finalmente il silenzio su Donatella Rettore. Ma, facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, Donatella aveva scatenato una forte polemica criticando duramente la collega. In un’intervista, infatti, l’aveva definita “la cantante più sopravvalutata” e l’aveva persino paragonata a una copia di Whitney Houston. Le sue dichiarazioni hanno immediatamente infiammato il web, con molti che si sono schierati in difesa di Giorgia. A intervenire nella querelle era stata anche la madre della cantante, che non aveva esitato a rispondere alle critiche della Rettore con un acceso botta e risposta.

Ebbene, dopo settimane di silenzio, è finalmente arrivata la replica della conduttrice di X Factor. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della sua rinascita artistica e dei progetti futuri. Inevitabilmente, poi, le è stata posta anche una domanda sul recente attacco della Rettore. La 54enne non si è tirata indietro e ha risposto sinceramente, ammettendo di essere rimasta profondamente ferita da quelle parole, soprattutto perché aveva sempre nutrito una grande stima nei confronti della collega.

Giorgia a cuore aperto: la replica alle critiche

“A essere una copia di Whitney Houston ci metterei la firma! Certo, le sue parole mi hanno ferita, anche se capisco che non si possa piacere a tutti. L’ho sempre adorata, ed è per questo che mi dispiace sapere che lei non provi lo stesso”, ha detto Giorgia parlando delle critiche della Rettore in un’intervista Il Corriere della Sera.

Inoltre, ha condiviso un aneddoto legato alla sua infanzia, ricordando il momento in cui vide Donatella per la prima volta durante una cena a cui partecipava con suo padre, anche lui cantante. In quell’occasione, rimase incantata dalla sua bellezza e dal suo carisma, al punto da guardarla da lontano per tutta la serata come fosse una “dea”.

