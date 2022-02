Giorgia Rosati e Antonio Quarta, Matrimonio a Prima vista 2022/ Sono solo amici?

Chi sono Giorgia Rosati e Antonio Quarta?

Giorgia e Antonio sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, l’esperimento sociale che vede 6 persone che non si sono mai viste prime abbinate per formare 3 coppie che si incontreranno per la prima volta sull’altare. Tra le coppie protagoniste di questa edizione c’è anche quella composta da Giorgia, 29enne di Rieti, e Antonio, 29enne Castelli di Lecce, un piccolo paesino di 2000 abitanti. Giorgia Rosati e Antonio Quarta sono stati scelti dagli esperti del programma: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto che li hanno ‘abbinati’ con il 91% delle affinità prendendo in considerazione intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Seppur sulla carta sembrino due estremi, Giorgia Rosati e Antonio Quarta si sono ritrovati sull’altare per pronunciare il fatidico si. Subito dopo la cerimonia di matrimonio la coppia ha iniziato la sua conoscenza partendo per la luna di miele. La prima impressione tra i due sembra essere andata bene, ma durante il viaggio di nozze avranno occasione per approfondire maggiormente la loro conoscenza.

Giorgia Rosati e Antonio Quarta di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: sposi o amici?

Giorgia Rosati e Antonio Quarta di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 dopo il matrimonio sono partiti per il viaggio di nozze con destinazione le Dolomiti. Per la coppia è arrivato il momento di conoscersi meglio e di approfondire, ma le cose non sembrano prendere una piega buona. Tra divertimento e scherzi, i due sposini cercheranno di diventare una coppia a tutti gli effetti, ma tra i due non scatterà la scintilla che li porterà ad una conoscenza di tipo fisico.

Ad essere frenata è Giorgia che innalzerà una serie di muri dinanzi alle richieste di Antonio. Un comportamento che metterà a dura prova la loro conoscenza e di conseguenza tutto il loro matrimonio. Possibile che i due siano solo amici oppure scatterà di più?

