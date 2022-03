Giorgia Rosati e Antonio Quarta, matrimonio a prima vista/ Coppia a rischio?

Il viaggio di nozze non aiuta Giorgia Rosati e Antonio Quarta…

Giorgia Rosati e Antonio Quarta sono tra le coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022. Dopo il lieto ‘si’, la coppia è partita per il viaggio di nozze con destinazione: Dolomiti. Un’occasione per conoscersi meglio, visto che i due si sono ritrovati sull’altare senza essersi mai visti prima essendo il programma un vero e proprio esperimento sociale che vede 6 persone sconosciute sposarsi. A combinarli è stato il team di esperti del programma formato dal sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto che li hanno ‘abbinati’ con il 91% delle affinità.

Eppure qualcosa è andato storto tra i due visto che, proprio durante il viaggio di nozze alle Dolomiti, sono nati le prime divergenze di coppia. Giorgia e Antonio hanno discusso alternando momenti di divertimento a momenti di allontanamento. Nonostante tutto però le anticipazioni del programma non sono affatto buone visto che i due sposini si renderanno conto di non essere fatti l’uno per l’altra. Tra i due, infatti, non scatterà la scintilla che li porterà ad una conoscenza di tipo fisico.

Giorgia Rosati e Antonio Quarta sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022. Purtroppo dopo il matrimonio, la conoscenza tra i due ha preso una piega davvero inaspettata visto che durante il viaggio di nozze la coppia ha cominciato a litigare e ad allontanarsi. In particolare è Giorgia ad essere molto frenata verso Antonio a tal punto da innalzare dei muri che hanno spazientito Antonio. Questo modo di fare di Giorgia metterà a dura prova il carattere di Antonio e l'intero matrimonio. Tra i due, infatti, il futuro non è proprio roseo, anzi possibile che tra loro ci sia solo un'amicizia.

