Giorgia Rosati e Antonio Quarta, sono rimasti insieme? Matrimonio a prima vista 2022/ Attrazione decisiva?

Giorgia Rosati e Antonio Quarta è bastato l’elemento attrazione per consolidare la coppia?

È arrivato il momento della decisione finale per le coppie protagoniste di “Matrimonio a prima vista Italia 2022”, quindi anche per Giorgia Rosati e Antonio Quarta, tra i preferiti del pubblico che ha seguito il programma. I due hanno saputo mettere da parte la diffidenza iniziale, più che normale tra due persone che non si erano mai viste prima di approdare all’altare, e hanno poi deciso di conoscersi meglio una volta iniziata la convivenza.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2022, LA SCELTA FINALE/ Diretta: Mattia e Cristina...

L’attrazione nata tra Giorgia Rosati e Antonio Quarta, si è rivelata un elemento decisivo per permettere loro di avvicinarsi e cercare di capire meglio se potessero avere un futuro insieme al termine di questa esperienza così particolare. Nonostante tutto, c’è ancora qualche piccolo problemino da smussare, che rende incerta la decisione finale. Il pubblico scoprirà tutto nell’attesissimo episodio dal titolo “E poi...”.

Cristina Danesi e Mattia Viteritti, sono rimasti insieme? Matrimonio a prima vista 2022/ Avvio difficile ma..

Giorgia Rosati e Antonio Quarta Matrimonio a prima vista Italia 2022: ecco cosa hanno deciso

Il giorno del matrimonio è stato certamente tra i più positivi per Giorgia Rosati e Antonio Quarta, che hanno scoperto di avere diverse affinità. Qualche dubbio di troppo, almeno all’inizio era sorto però poco dopo in Giorgia, che non riusciva a comprendere bene se il neo marito fosse quello giusto per lei. Il momento adatto per avvicinarsi sul piano fisico non sembrava però arrivare mai e questo non ha fatto altro che alimentare ulteriormente i dubbi.

Le incertezze per il ragazzo sono crollate in uno dei momenti decisivi del loro rapporto, quello in cui “è riuscito a inzuppare il biscottino“, come ha detto espressamente lui, a conferma di come fossero diventati una coppia a tutti gli effetti. Anzi, paradossalmente, avere atteso fino a quel punto è stata la dimostrazione di come i due provassero qualcosa l’uno per l’altra. Giorgia Rosati e Antonio Quarta, sono stati quindi concordi nella loro decisione: il loro legame prosegue ancora.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, si sono lasciati? Matrimonio a Prima Vista 2022/ Finale sorpresa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA