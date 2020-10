Giorgia Rossi ha il covid/ La giornalista: “Sono positiva, domenica niente Pressing”

Giorgia Rossi non potrà condurre la puntata di domani sera, domenica 1 novembre, di Pressing, noto programma di approfondimento calcistico di casa Mediaset. La bella e brava conduttrice della tv del biscione, ha contratto il coronavirus, e di conseguenza ha dovuto dare forfeit, saltando l’appuntamento con la Serie A. Ad annunciarlo è stato la stessa Giorgia Rossi, così come da “prassi”; scrivendo sulla propria pagina Twitter ha pubblicato una bella foto di se stessa con aggiunta la didascalia: “Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me..positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio”. L’epidemia di coronavirus sta dilagando in Italia (ieri nuovo record di casi da inizio emergenza, più di 31mila), ed è arrivata anche nei corridoi degli studi televisivi.

GIORGIA ROSSI HA IL COVID, PRIMA DI LEI GERRY SCOTTI, FICARRA, CONTI…

A Mediaset sono già in quarantena il grandissimo Gerry Scotti, la cui notizia della positività è stata dato dallo stesso lunedì scorso, nonché Valentini Picone, la spalla di Ficarra, nonché presentatore di Striscia La Notizia. Ha avuto il coronavirus anche Lillo, del duo Lillo e Greg, mentre, spostandoci in casa Rai, è notizia di pochi giorni fa l’infezione di Carlo Conti. Rispetto alla prima ondata di marzo, quando il coronavirus era più letale ma nel contempo più circoscritto, questa seconda ondata di casi sta colpendo in misura decisamente più diffusa, e sono svariati i contagiati anche nel mondo dello spettacolo, come appena elencato. Emblematico, a riguardo, è stato il caso di Ballando con le Stelle, dove ad inizio stagione, fra agosto e settembre, diversi infetti hanno falcidiato il programma (fra cui King Toretto Scardina e il ballerino Samuel Peron), costringendo lo show condotto da Milly Carlucci ad un ritardo. Fortunatamente ora la situazione, almeno per quanto riguarda Ballando, sembra essere decisamente migliorata.

Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me..positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti ❤️ pic.twitter.com/owSE3EjiGA — Giorgia Rossi (@GiorgiaRossi3) October 31, 2020





