Giorgia Rossi: “Sono arrivata a pesare 28 kg”/ “Mi tagliavo con le lamette e…”

Giorgia Rossi: “Mi pesavo ogni settimana e dovevo aver perso almeno un chilo”

A Generazione Z si affronta il delicato tema dell’anoressia, che ogni anno vede combattere migliaia tra ragazzi e adolescenti. Ospite in studio c’è Giorgia Rossi, che nel suo libro “Come le margherite” racconta la sua storia. Arrivata a pesare fino a 28 kg, la giovane ha dovuto fare i conti con una gravissima forma di anoressia e con l’autolesionismo. Per star meglio, infatti, aveva iniziato a tagliarsi con una lametta.

“Il momento peggiore è stato quando mi sono resa conto che avevo un problema effettivo. Ammetterlo a se stessi è difficile. È iniziata da alcuni problemi di salute che non c’entrano con l’aspetto psicologico. Quando me ne sono resa conto, ero all’università a Viterbo. Io tornavo a casa mia ad Alatri e mi pesavo ogni settimana e ogni volta dovevo aver perso almeno un chilo o un chilo e mezzo a settimana. Non avevo sotto controllo la mia vita, quindi cercavo di tenere sotto controllo il peso. Sono arrivata a pesare 28 kg“ ha raccontato la ragazza.

Giorgia Rossi: “Mi tagliavo ovunque con le lamette”

Per la famiglia di Giorgia Rossi non è stato semplice avere a che fare con la malattia della ragazza. Vedendola sempre più magra, infatti, i suoi cari si sono resi conto che qualcosa non andava. Così, l’hanno spinta a cominciare un percorso terapeutico per affrontare il disturbo. “La mia famiglia non sapeva come comportarsi con me. Poi mi hanno costretto ad iniziare un percorso terapeutico”. Non solo problemi con l’anoressia, però. Giorgia ha cominciato anche a tagliarsi per sentirsi meglio: “Ho iniziato anche con l’autolesionismo. Il periodo peggiore è stato quando sono ricaduta. Mi tagliavo un po’ ovunque con le lamette”.

Nel momento esatto in cui chi affronta disturbi simili si accorge di avere un problema, è già troppo tardi. “Il problema è che quando arrivi a quel punto non hai possibilità di tornare indietro. La lametta in quel momento per te è un aiutarti, non ti fa del male”, ha raccontato Giorgia a Generazione Z. L’esperienza difficile dell’anoressia e dell’autolesionismo, però, ha portato la giovane a nuove consapevolezze: “Io ho imparato tantissimo. Adesso so che mi voglio bene, mi accetto con tutti i miei tremila difetti”.











