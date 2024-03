Giorgia, show da Fiorello: canta al semaforo e rischia di essere investita/ “Attenti che m’arrotano”

VivaRai2, show di Giorgia: canta al semaforo e rischia di essere investita

È stata annunciata nei giorni scorsi con onori e trionfi ed in effetti ospite oggi a VivaRai2 Giorgia ha regalato buonumore con gag, battute e show dimostrando di avere tempi comici perfetti. La settimana si è aperta lunedì 11 marzo 2024 con Giorgia intenta a fare una gradita sorpresa agli automobilisti romani intonando la sua celebre hit Come saprei al semaforo con un megafono in mano. Concentrata sulle sue canzoni non si è accorta dello scatto del verde per le auto e dunque, attraversando di corsa ha urlato: “Occhio che m’arrotano”.

Ahmed Mahmoud, chi è il papà di Mahmood/ "Non l'ho abbandonato, le sue canzoni mi fanno soffrire"

Nel puntata di oggi del morning show di Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, Giorgia si è prestata ad una gag cantando ad un incrocio. Fiorello, ovviamente, non si è trattenuto dal fare dell’ironia e quando la cantante è sfrecciata via per evitare di essere investita l’ha punzecchiata: “Vedete Giorgia come è ligia alle regole e va via al momento opportuno.” Successivamente la cantante è entrata nel noto glass ed anche li non sono mancate battute e gag.

Mahmood è fidanzato? Chi è Noah Oliviera il modello del presunto flirt/ Il cantante glissa su storia d'amore

Giorgia ospite di Fiorello a VivaRai2: pronta per un woman show?

Nella puntata di oggi di Viva Rai2 Giorgia ha confermato le sue doti di show woman. Entrata nel glass ha inaugurato la rubrica Giorgia canta Maschio ed ha intonato le canzoni più celebri dei colleghi uomini come Ancora di Edoardo De Crescenzo, Sere Nere di Tiziano Ferro e Due vite di Marco Mangoni. “Sono esausta adesso, io la canzone di Mangoni non la so cantà” E subito dopo ha dichiarato un po’ seria ed un po’ ironica: “Ma basta cantare! Ma basta. Io me sto stufata! Num me va…”

Nello show di Fiorello, ovviamente, Giorgia ha ironizzato sulla fine della sua carriera da cantante ma secondo alcuni siti, come TvBlog, questa potrebbe dichiarazione di intenti: che Giorgia voglia cimentarsi anche come show woman? Magari potrebbe prendere parte nel nuovo programma che Fiorello ed Amadeus condurranno nel prossimo autunno su Rai1? Del resto ha dimostrato di avere scioltezza, ironia, autoironica e tempi comici perfetti.

Chi è Anna Frau, madre di Mahmood/ “A lei devo tutto, non mi ha fatto mancare nulla…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA