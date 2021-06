Giorgia Soler, fidanzata Damiano dei Maneskin: “Sono bisessuale”/ “Il femminismo…”

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si lascia andare a confessioni molto prvate rispondendo alle domande dei followers. Per ingannare il tempo durante il viaggio in treno da Venezia a Roma, la bellissima modella ha deciso di soddisfare la curiosità dei fans. Tra le tante domande non potevano mancare quelle più intime e private alle quali Giorgia non si è sottratta rispondendo a tutte sinceramente. Qualcuno, così, le ha chiesto se in passato abbia dichiarato di essere omosessuale. Giorgia, dopo aver smentito di aver detto di essere omosessuale, ha voluto fare un chiarimento definitivo. “Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce”, ha scritto la fidanzata di Damiano su Instagram. Poi ha aggiunto: “Comunque no, sono bisessuale!”.

Giorgia Soleri: “Avere un fidanzato famoso non è femminista?”

Giorgia Soleri e Damiano David sono fidanzati da quattro anni. La coppia, però, è uscita allo scoperto solo di recente. Giorgia combatte da sempre per il femminismo e per il riconoscimento di malattie “invisibili” come a vulvodinia di cui soffre da otto anni. Qualcuno, però, sui social, le ha chiesto se ufficializzare la storia con Damiano sia in linea con il suo femminismo. La Soleri, anche n questo caso, non si è sottratta rispondendo con sincerità alla domanda. “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”, ha spiegato con fermezza la modella.

