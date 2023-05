Giorgia Soleri a Ibiza “Il riposo è un atto politico”/ Pioggia di critiche sui social

Giorgia Soleri: vacanza a Ibiza

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, è stata una delle protagoniste di Pechino Express 2023, in coppia con Federica Fabrizio conosciuta anche come “federippi”. Nei giorni scorsi Giorgia Soleri ha pubblicato una serie di scorci di Ibiza, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza. Le foto dell’isola spagnola, sono state accompagnate da questo messaggio: “In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico.

Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer”. E ha aggiunto: “Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano”.

Pioggia di critiche per Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha così concluso il suo post: “Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla”. Ma le sue parole non sono piaciute a un’ampia fetta di follower che l’ha accusata di essere un po’ superficiale in quanto promuove un “riposo” non proprio alla portata di tutti. “Credo tu abbia bisogno di ripassare il significato dell’espressione “tone deaf”. Se non ti accorgi che far passare un costoso viaggio ad Ibiza come un atto politico è una parac*lata che fa incaz*are pure chi ti segue allora c’è proprio un problema di fondo di percezione della realtà”, ha scritto un utente su Instagram. Altri hanno poi criticato alcuni post adv fatti dall’isola spagnola: “Quindi mentre è a Ibiza, per riposarsi fa adv che la fanno guadagnare. Adv di prodotti per rendere la pelle più bella e conforme agli standard di bellezza canonici, gli stessi a cui dice di opporsi. Atti politici molto confusi”.

