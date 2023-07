Giorgia Soleri avvistata al concerto dei Maneskin?/ L’indiscrezione dopo la rottura con Damiano David

Giorgia Soleri e Damiano David, gli eventi che hanno portato alla “rottura”

L’attuale stagione estiva – e forse anche allo scadere della primavera – è stata per molti volti noti del mondo dello spettacolo all’insegna delle “rotture”. Diverse coppie solide, affiatate e anche piuttosto seguite sui social hanno irrimediabilmente risolto i reciproci legami amorosi. Non a caso, ha tenuto banco per diversi giorni la querelle tra Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin.

Nonostante fossero legati da diversi anni e sembrassero particolarmente affiatati sui social, di recente la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta ai titoli di coda. Tutto partì da un video spuntato in rete di un presunto “tradimento” del cantante ai danni della fidanzata. Poche ore dopo emerse così l’ufficialità della loro rottura che in realtà risultava essere precedente ai fatti relativi al video dove il cantante dei Maneskin baciava un’altra ragazza.

Giorgia Soleri e Damiano David, l’ultimo retroscena sembra confermare i buoni rapporti

Nonostante i presunti dissapori tra i due, i rispettivi messaggi social sembravano mettere in evidenza una separazione non turbolenta tra Giorgia Soleri e Damiano David. Come riporta Isa e Chia, sarebbe spuntato un ulteriore aneddoto che testimonierebbe i buoni rapporti tra i due nonostante la scelta di prendere strade diverse dopo anni di relazione. L’influencer è stata infatti avvistata proprio ad un concerto dei Maneskin, precisamente allo stadio San Siro di Milano.

L’indiscrezione sulla presenza di Giorgia Soleri al concerto dei Maneskin a San Siro – come riporta Isa e Chia – sarebbe stata rilanciata da Very Inutil People. La pagina Instagram ha infatti postato una segnalazione ricevuta da un fan che palesava proprio l’avvistamento dell’ex di Damiano David all’evento. “Allora, la nostra fonte è entrata al gate 9 e ha perso le tracce di Giorgia che ha proseguito in direzione della zona Vip. Ma non si sa a quale gate sia entrata. Non mi hanno segnalato altri avvistamenti”.

