Giorgia Soleri con Damiano David “Tanta felicità”/ Poi alla Camera per la vulvodinia

Giorgia Soleri e Damiano David, la dolcissima foto che ha conquistato i fan

Giorgia Soleri pubblica due foto tra le storie del suo profilo Instagram in cui è con il fidanzato Damiano David, rientrato in Italia negli scorsi giorni dopo aver trascorso delle lunghe settimane a Los Angeles con gli altri Maneskin e conquista tutti i fan della band romana. Fidanzati da anni, sempre più innamorati e affiatati, Giorgia e Damiano, dopo aver ufficializzato la loro storia, cercano di vivere tutto con molta riservatezza. Giorgia Soleri, però, in un momento magico della sua vita, ha deciso di condividere la propria felicità con i suoi followers. “Tanta felicità”, scrive Giorgia pubblicando le foto.

Modella, influencer e anche poetessa, Giorgia ha da poco pubblicato il suo libro di poesie “La signorina nessuno” realizzando, così, un grande sogno. Per Giorgia, però, che da tempo combatte per il riconoscimento di malattie come l’endometriosi e la vulvodinia di cui lei stessa soffre, è un momento speciale anche per la proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte del Servizio Sanitario Nazionale e dello Stato.

Giorgia Soleri e Damiano David al Camera per la proposta di legge sulla vulvodinia

Damiano David ha accompagnato Giorgia Soleri alla conferenza stampa che si è tenuta, questa mattina, alla Camera dei Deputati sulla proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte del Servizio Sanitario Nazionale e dello Stato. Un momento importante per Giorgia che ha sfoggiato la sua felicità con un sorriso. Al suo fianco, in silenzio, c’è sempre stato Damiano David che ha rilasciato poche dichiarazioni spiegando il motivo della sua presenza.

“Sono qui come alleato. Quello che posso fare è cercare di aiutare con la mia visibilità, ma il grande lavoro lo stanno facendo le donne del comitato. Non ci resta che sperare nella politica: che faccia il suo lavoro e che lo faccia al meglio”, ha detto Damiano come riporta Tgcom.

