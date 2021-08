Giorgia Soleri dimessa dopo operazione per endometriosi/ “I giorni peggiori ma…”

Giorgia Soleri, influencer con oltre 370 mila follower su Instagram, “femminista guastafeste” e fidanzata di Damiano dei Maneskin può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo l’attesa operazione con la quale spera di poter finalmente trovare un po’ di serenità dopo anni di dolori e sofferenza legati all’endometriosi. Attraverso le sue Instagram Stories, la giovane dalla sua stanza d’ospedale al Gemelli di Roma ha spiegato costantemente come sta andando il post operatorio ai suoi follower, rispondendo al tempo stesso alle domande di molte ragazze sul percorso che l’ha portata a sottoporsi all’intervento chirurgico.

In una sua Stories, la Soleri ha voluto aggiornare ieri sul suo stato di salute, scrivendo: “Oggi è il giorno immediatamente dopo l’operazione che solitamente è il più duro, e infatti non sto al top”. Tuttavia ha subito tranquillizzato asserendo che “il decorso post-operatorio però sta andando molto bene, ho smesso di rimettere e sono riuscita a mangiare un po’ di brodino. Mi han tolto sia flebo che catetere e al 99% dovrei essere dimessa domani (oggi, ndr)”. Giorgia si è detta tuttavia conscia che questi primi giorni saranno anche “i giorni peggiori”, ma si è detta anche paziente ed ha ringraziato per tutti i messaggi di supporto e amore che le sono giunti nelle ultime ore.

Giorgia Soleri dimessa dall’ospedale dopo operazione per endometriosi

Questa mattina Giorgia Soleri si è fatta più riflessiva condividendo nelle sue storie un pensiero sulla malattia che la affligge e che purtroppo affligge molte altre donne di qualunque età: “Incredibile come l’endometriosi, pur essendo una malattia estremamente soggettiva e piena di sfumature, abbia in comune una cosa: la storia di tutte, sembra fatta con lo stampino. Quanto c’è da lavorare ancora…”. Quindi ha condiviso un breve video mostrando i suoi miglioramenti nella deambulazione e scherzandoci su.

Finalmente, poi, la bella notizia: mostrando il tenero regalo di una sia vicina di stanza, ovvero un origami, ha annunciato di essere stata dimessa. Giorgia è quindi potuta tornare a casa dai suoi “miciotti” dove proseguirà il periodo di riposo previsto. Ovviamente a supportarla ci sarà la madre, giunta a Roma, come spiegato dalla stessa Giorgia nelle sue Stories, mentre il fidanzato Damiano non è potuto andare a trovarla in ospedale per via delle restrizioni legate al Covid. Tuttavia il cantante le ha mandato tutto il suo supporto pubblicamente, anche attraverso i social con un cuore e le mani giunte. Importante il lavoro informativo che Giorgia Soleri ha compiuto sui social dando supporto anche a chi sta vivendo la sua identica situazione credendosi “invisibile”. Cioè che dice Giorgia, purtroppo è vero: c’è ancora tanto da fare. Secondo i dati del Ministero della Salute l’endometriosi riguarda il 10-15% delle donne in età riproduttiva e il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Tuttavia arrivare ad una diagnosi non è cosa semplice e la stessa Soleri ne è la testimonianza.



