Giorgia Soleri, disavventura dopo i festeggiamenti per Halloween/ “Doveva succedere anche a me…”

Giorgia Soleri, social in delirio per il vestito da Catwoman per la festa di Halloween

La notte di Halloween è ormai una tradizione consolidata anche nel nostro Paese; tanti giovani e non solo aspettano con trepidante attesa questo giorno per dare libero sfogo alla propria creatività in termini di outfit e travestimenti. Si è unita ai festeggiamenti anche Giorgia Soleri; l’influencer ha infatti postato sui social una serie di scatti che la ritraggono camuffata da Catwoman, iconico personaggio cinematografico.

Giorgia Soleri pioggia di polemiche dopo la dichiarazione sui medici/ Web furioso, ecco cosa è successo

Così come Selina Kyle e Michelle Pfeiffer, anche Giorgia Soleri ha voluto provare per la notte di Halloween l’esperienza di vestire i panni dell’iconica Catwoman. Sensualità, grinta e caparbietà non mancano all’attività e il costume pare abbia colpito sui social anche per l’aspetto estetico. Come riporta Leggo, l’ex compagna di Damiano David è stata tempestata da commenti di apprezzamento non solo dai suoi follower ma anche da parte di chi per caso si è imbattuto sui social nei suoi scatti.

Giorgia Soleri, la replica agli insulti per i peli a Venezia/ "Poter essere libere di non depilarsi senza..."

Giorgia Soleri, altro che dolcetto: piccolo scherzetto da parte dell’influenza

“Bellissima, meglio di Michelle Pfeiffer”, questo uno dei commenti riportati dal portale e che racchiude sostanzialmente il grado di apprezzamento sui social rispetto al travestimento di Giorgia Soleri per la festa di Halloween. Come anticipato, l’attivista e influencer ha deciso di vestire i panni di Catwoman documentando la scelta estetica per la festività con diversi scatti sui social e la seguente didascalia: “Livin’ my 9 best lives”, che tradotto in Italiano sarebbe: “Vivendo le mie 9 vite…”.

Giorgia Soleri all'80esima edizione del Festival Di Venezia/ "Sarò la prima a sfilare con i peli sulle gambe"

Dopo i simpatici festeggiamenti per Halloween, il mattino seguente di Giorgia Soleri non è stato proprio dei migliori. Come riporta Leggo, la giovane ha infatti raccontato sui social come questa mattina, priva dei panni da Catwoman, sia stata accolta da uno “scherzetto”. L’influencer ha infatti raccontato: “Doveva succedere anche a me, ho preso l’influenza”, queste le parole di Giorgia Soleri con voce provata e naso palesemente tappato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA