Giorgia Soleri e Federippi, Le Attiviste di Pechino Express/ Morale in poppa, ma…

“Le Attiviste”, vale a dire la coppia composta da Giorgia Soleri e Federippi, ha conquistato l’accesso alla terza puntata di Pechino Express, in onda questa sera giovedì 23 marzo. Le due concorrenti hanno vissuto una tappa nel limbo, ma non per questo poco impegnativa o di semplice gestione. Non sono mancati i guai e i grattacapi da risolvere, tra ostacoli ed imprevisti incontrati lungo il percorso. Un percorso lunghissimo, circa quattrocentotrentacinque chilometri, all’insegna della praticità e della paura (da superare) di sporcarsi le mani.

Sporcarsi le mani nel vero senso della parola, dato che le coppie di Pechino Express hanno dovuto “immergersi” nello sterco. Non a tutti è andata benissimo, ma Le Attiviste hanno badato al sodo e hanno proseguito il percorso senza farsi troppe domande. I fan di Giorgia e Federippi esultano, ma in vista della terza tappa Le Attiviste dovranno provare a superare i propri limiti.

Le Attiviste, l’alchimia tra Giorgia Soleri e Federippi a Pechino Express come arma vincente?

C’è chi prevede un prosieguo ricco di soddisfazioni a Pechino Express per Le Attiviste. Giorgia Soleri e Federippi, femministe convinte, unite da tante “battaglie”, possono essere la vera sorpresa di questa edizione. Al momento sono rimaste un po’ nel limbo, ma nelle prossime tappe ci si aspetta un salto di qualità, magari puntando sui tanti elementi che appunto sembrano unirle.

A proposito del loro rapporto, in una intervista rilasciata a Fanpage.it, Federippi ha parlato di uno dei tanti aspetti della carriera di Giorgia, definendola una “femminista guastafeste”. Giorgia invece ha detto: “Federica ha scoperto il femminismo dopo il liceo, le ha dato delle risposte a domande a cui non sapeva dare risposta, per esempio: perché vengo trattata in modo diverso dai compagni di classe? Lei ha deciso di entrare a far parte del movimento femminista e provare ad agire un cambiamento nel mondo, a sensibilizzare, a fare attivismo online e offline”.

