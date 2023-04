Giorgia Soleri e Federippi, le attiviste di Pechino Express/ Vincitrici terza tappa: bis in arrivo?

Giorgia Soleri e Federippi, Le Attiviste vincono la terza tappa di Pechino Express 2023

Le Attiviste, Giorgia Soleri e Federippi, sono una delle coppie concorrenti di Pechino Express 2023. Riusciranno a confermarsi sul podio? Durante l’ultima puntata del reality game condotto da Costantino della Gheraredesca, le due amiche a sorpresa hanno vinto la gara. Nel Palazzo Reale di Mysore, le due attiviste hanno dato il meglio di se scalando i 1.000 scalini che le avrebbero portate al tappeto rosso e vincendo la tappa. Al secondo posto Gli Italoamericani seguiti da Mamma e figlio. Al quarto posto Le Mediterranee. Una bella conquista per la fidanzata di Damiano David dei Maneskin e dall’amica Federica Fabrizio che hanno percorso 438 km per spostarsi da Hampi a Mysore, passato da Chitradruga.

Una puntata non facile per Le Attiviste che hanno incontrato tantissime difficoltà, in particolare quando hanno dovuto cercare un posto dove trascorrere la notte. Diverse le porte in faccia ricevute, ma alla fine le due sono riuscite a trovare una soluzione e a ripartire il giorno dopo.

Chi sono Giorgia Soleri e Federippi de Le Attivista di Pechino Express 2023

Giorgia Soleri e Federippide Le Attiviste sono una delle coppie in gara a Pechino Express 2023. Se Giorgia Soleri è conosciuta per essere una influencer nonché fidanzata di Damiano dei Maneskin, poche sono le informazioni sull’amica Federippi, vero nome Federica Fabrizio. Proprio la Soleri parlando dell’amica ha detto: “si chiama così da Pippi, avendo capelli rossi ed essendo una bambina monella nonostante abbia 27 anni. E quindi da Fedepippi è diventato Federippi”. La Federippi, invece, parlando della compagna di avventura ha detto: “scrive poesie da tanto tempo, ha scritto anche un libro: “La signorina nessuno”. Io l’ho presentato nel giorno di uscita, lo sento un po’ come mio nipote”.

Ad unirle è il femminismo: “Federica ha scoperto il femminismo dopo il liceo, le ha dato delle risposte a domande a cui non sapeva dare risposta, per esempio: perché vengo trattata in modo diverso dai compagni di classe? Lei ha deciso di entrare a far parte del movimento femminista e provare ad agire un cambiamento nel mondo, a sensibilizzare, a fare attivismo online e offline” ha detto la Soleri.

